La fuerte reacción de la China Suárez cuándo le preguntaron por Wanda Nara

La actriz brindó un móvil para Puro Show desde su casa en Turquía y respondió todo.

La China Suárez abrió las puertas de su casa de Turquía para charlar con el equipo de Puro Show este miércoles en el marco del estreno de su nueva serie de Disney+, "La Hija del Fuego, la venganza de la bastarda". La actriz habló de todo, incluido el escándalo del Wanda Gate y fue contundente cuando le preguntaron si tiene algo para decirle a Wanda Nara .

“¿Vos alguna vez quisiste decirle algo a Wanda Nara en estos años? Porque me imagino que cara a cara, si te la cruzas, ¿le dirías algo a Wanda hoy?”, indagó Matías Vázquez y ella contestó cortante: “No”. “¿Ya no tenés palabras para Wanda?“, insistió el conductor y fue entonces cuando la artista remarcó su postura respecto a la mediática y expareja de Mauro Icardi: ”No, no me van a sacar ningún título, no me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”.

Además, la actriz fue consultada sobre la verdad de su vínculo con la modelo, quien había asegurado que tenían una relación de “amistad” antes del Wanda Gate. La China fue tajante al desmentir cualquier tipo de amistad o cercanía con la mediática: “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Tengo muy pocos amigos”, aclaró.

Embed - "NUNCA FUI AMIGA DE WANDA NARA": La China Suárez sin vueltas aclaró su vínculo con la mediática

Además, explicó que durante la pandemia, como muchos, hacía vivos en redes sociales y que era común que se sumara gente famosa, pero que eso no implica una relación cercana: “Uno saluda por cordialidad, como que se meta Susana (Giménez). Pero la realidad es que nunca fui amiga (de Wanda)”.

La tremenda reacción de Wanda Nara tras las entrevistas de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara protagonizó un momento incómodo y tenso al aire cuando fue consultada por las recientes entrevistas que brindaron Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez para los programas de El Trece. La situación ocurrió cuando una cronista de "Sálvese quien pueda" (América TV), programa que conduce Yanina Latorre, la interceptó para preguntarle cómo había atravesado la semana anterior, marcada por la llegada de ambos a la Argentina. La reacción de la blonda, sin embargo, dejó tela para cortar.

En principio, se mostró molesta y dejó una postura firme frente al tema. Con muy pocas palabras, dejó claro que no quería referirse a ese asunto y respondió: “No, no. No hablo yo de eso, no hablo más”. Su tono y su actitud dejaron entrever que no estaba dispuesta a seguir alimentando ninguna polémica. La cronista insistió, buscando saber si la conductora había visto alguna de las notas recientes que generaron revuelo mediático.

De todas formas, la presentadora mantuvo su límite: solo se limitó a contestar "no vi nada”, marcando aún más distancia con el tema. También justificó su falta de interés en estas apariciones públicas, explicando que está ocupada con múltiples compromisos laborales. “Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío, y están todos acá hace un montón de tiempo”, agregó antes de dar por finalizado el intercambio.