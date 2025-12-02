La lujosa casa con 7 habitaciones, 15 baños y pista de hockey de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron en una de las parejas más queridas en el mundo. Ella argentina y él canadiense se han ganado el cariño del público con quienes comparten a diario intimidades de su hogar y de su familia.

El matrimonio eligió Vancouver en Canadá para instalarse y apostar a la familia que está conformada por Noah, Elías, Cielo y Vida . Allí construyen una casa valuada en 12 millones de dólares y con detalles únicos que la convierten en una verdadera mansión.

La propiedad ofrece espacios pensados para disfrutar en familia y con amigos. En más de 9300 metros cuadrados se distribuyen las 7 habitaciones, 15 baños, pista de hockey sobre hielo y pileta climatizada .

Según el arquitecto canadiense Michael Green, la casa combina diseño moderno con ambientes funcionales y de grandes dimensiones. Además, tiene dos sótanos y una casa de servicio.

La pileta climatizada permite disfrutar durante todo el año momentos familiares y con amigos independientemente de las bajas temperaturas del invierno canadiense. A esto se le suma una cancha de tenis, gimnasios y amplios jardines que rodean la propiedad y ofrecen un entorno natural y privado.

La navidad de Luisana Lopilato y su mensaje a modo de reflexión

Luisana Lopilato sorprendió en las redes sociales con un extenso mensaje en sus redes sociales para los siete millones de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram. Junto a su mensaje un emotivo carrousel de imágenes junto a su familia mostrando su costado íntimo en vísperas a las celebraciones por navidad y el fin de año.

“Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir?’ Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidos, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre", escribió en sus redes sociales.

En continuación al mensaje, sumó: “Y sí… cuando se termina, lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos".

“Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco", escribió.

Luego, cerró: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante. Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar".

Su posteo encendió las alarmas en sus fanáticos al detectar un detalle que abrió la puerta a la llegada de un nuevo integrante a la familia que conforma con el canadiense Michael Bublé. Es que en una de las imágenes muestra las seis botas con las iniciales de cada una de las personas que integran su familia, sumado a una más que despertó distintos rumores: en la estufa de hogar apareció una séptima bota, más pequeña y sin inicial, que alimentó los rumores de un posible embarazo.