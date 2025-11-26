La fortuna que se disputan Evangelina Anderson y Demichelis: millones de dólares y varias propiedades

La expareja deberá afrontar una división de bienes que conforman una suma millonaria expresa en dinero, inmuebles entre otras cosas.

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis todavía trae consigo coletazos por la separación que contemplará la división de bienes de una fortuna que cosecharon en 18 años de relación que tuvieron. Será un proceso minucioso ante la gran fortuna que está por medio de ambos.

El periodista Daniel Fava contó detalles que sorprendieron sobre la cifra que se disputarán: serían 100 millones de dólares que fueron cosechados durante la carrera deportiva del exfutbolista que brilló en grandes clubes Europa, la elite del fútbol, y tuvo paso por la Selección argentina.

De ese monto, 80 millones de dólares corresponderían a lo hecho por el entrenador con su carrera como jugador y entrenador, sumado a un departamento propio en el Chateau Libertador donde actualmente se aloja Evangelina con sus hijos. Según trascendió el valor del inmueble ascendería a los 3.6 millones de dólares.

Entre otras cosas la pareja tiene una mansión en Marbella de aproximadamente 9.8 millones de dólares y un domicilio en Alemania que fue vendido en 2022 a cambio de 6.8 millones de dólares. A su vez Fava reveló que deben determinar los montos de cuentas bancarias en los distintos países que poseen y otros inmuebles de menor valor que conforman la fortuna.

Evangelina Anderson habría encontrado el amor en un compañero de MasterChef Celebrity

A meses de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson disfruta de su vida de soltera y aprovecha el tiempo de ocio para conocer gente. Ahora, en medio de las exigentes horas de grabaciones de MasterChef Celebrity, la modelo habría puesto los ojos en un compañero del reality.

La información la reveló Luis Ventura, quien supo ser participante del programa que conduce Wanda Nara, y aseguró que la rubia estaría conociéndose fuera de cámara con el influencer Ian Lucas.

Lo cierto es que para los fanáticos del programa la admiración de los hijos de Evangelina a Ivan podría ser el motivo de los encuentros fuera del set de grabación. “Para mí que los hijos de Eva lo admiran y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, coincidieron algunos panelistas del ciclo de A la Tarde (América).

Ian Lucas

Por el momento ni ella ni él se hicieron eco de los rumores. Incluso en medio de estas especulaciones, trascendió que el influencer de 26 años estaría tras los pasos de Zaira Nara. “Si bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos”, indicó un allegado a la familia.

Quién es Ian Lucas

Ian Lucas participa en MasterChef Celebrity con una trayectoria que lo vincula al mundo del entretenimiento desde hace años. El joven nació el 14 de marzo de 1999 en la provincia de Buenos Aires y durante su adolescencia decidió iniciarse en el mundo digital.

En ese momento, atravesaba el divorcio de sus padres, y encontró en la creación de contenido un espacio de expresión y refugio. Lo que comenzó como una forma de escape se transformó rápidamente por su estilo auténtico y cercano con la audiencia.

Participó en series juveniles como Soy Luna y Once. También se desempeñó como cantante, sumando otra dimensión a su perfil artístico. Su versatilidad lo convirtió en una figura reconocida por distintos públicos.