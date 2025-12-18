Enemistada con su familia, Evangelina Anderson pasará Navidad con Ian Lucas en el exterior

Los participantes de MasterChef Celebrity forman la pareja más viral del 2025 y entre los planes de fin de año pasarían la fiesta lejos de sus familias.

La historia de amor entre Evangelina Anderson y el joven participante de MasterChef Celebrity, Ian Lucas , suma un nuevo capítulo. Aunque ellos niegan la relación, los comentarios de él, los likes de ellas y las miradas cómplices en el set de grabación son pruebas suficientes de que hay amor.

Ahora todo indica que la historia sumará un nuevo capítulo en el marco de las fiestas de fin de año: puntualmente la nochebuena. Según contó Pochi de Gossipeame en Puro Show (El Trece) la pareja pasaría la navidad en el exterior.

Si bien aseguró desconocer el destino elegido para recibir la Navidad, la periodista de espectáculos reveló que un problema familiar habría sido el motivo por el que Anderson eligió a Ian Lucas para disfrutar de la festividad.

“Estaría en un conflicto con su familia. Solo tiene buena relación con Celeste, su hermana. Tendría que ver con cuestiones económicas”, contó la panelista del ciclo de El Trece.

Por el momento, ni Evangelina ni Ian se hicieron eco de la noticia. Y según trascendió, el exfutbolista y exmarido de la modelo se quedaría a cargo de los hijos en Buenos Aires.

Martín Demichelis sobre la morocha con quien estuvo a los besos en Mendoza

Martín Demichelis y Evangelina Anderson viven una separación tormentosamente mediática. El exfutbolista está en el ojo de la tormenta tras la filtración de un video del pasado fin de semana donde se lo ve en Mendoza con una morocha y a los besos. Mientras que la modelo está siendo vinculada con su compañero de MasterChef Celebrity, Ian Lucas.

Tras los rumores de romance con Micaela, la morocha que protagonizó el video en una fiesta en Mendoza, Demichelis rompió el silenció y sorprendió con un pedido especial a los medios.

“Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella como otras chicas eran parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada”, explicó Martín en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América) negando la relación con la mujer que tiene un centro de estética en Belgrano.

El exfutbolista no solo negó el vinculo con la mujer en cuestión, sino que hizo un pedido a la prensa. “No la metan en un lío innecesariamente. De mí digan lo que quieran, no pasa nada”, pidió el exmarido de Evangelina Anderson a la conductora de América.