Qué dijo Martín Demichelis sobre la morocha con quien estuvo a los besos en Mendoza

El exmarido de Evangelina Anderson rompió el silencio y habló sobre el video que se viralizó donde se lo vio con una joven en una fiesta.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson viven una separación tormentosamente mediática. El exfutbolista está en el ojo de la tormenta tras la filtración de un video del pasado fin de semana donde se lo ve en Mendoza con una morocha y a los besos. Mientras que la modelo está siendo vinculada con su compañero de MasterChef Celebrity, Ian Lucas.

Tras los rumores de romance con Micaela, la morocha que protagonizó el video en una fiesta en Mendoza, Demichelis rompió el silenció y sorprendió con un pedido especial a los medios.

“ Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella como otras chicas eran parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada ”, explicó Martín en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América) negando la relación con la mujer que tiene un centro de estética en Belgrano.

El exfutbolista no solo negó el vinculo con la mujer en cuestión, sino que hizo un pedido a la prensa. “No la metan en un lío innecesariamente. De mí digan lo que quieran, no pasa nada”, pidió el exmarido de Evangelina Anderson a la conductora de América.

Wanda Nara apretó a Ian Lucas en MasterChef Celebrity

La noche del martes en MasterChef Celebrity tuvo un momento épico cuando Nara se acercó a Lucas y Anderson que cocinaban juntos y terminó con los rumores sobre un romance entre ellos. En la conversación, Lucas mencionó que Maxi López le ofrece consejos amorosos, a lo que Nara respondió: “Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamorate...”.

Incluso cuando a Ian le consultaron por los rumores de romance con Evangelina dijo que a él puntualmente no le molesta que lo vinculen con la mujer más linda de la Argentina. Wanda insistió en el vinculo entre ellos y la diferencia de edad ya que él tiene 25 y ella 42.

“Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar”, expresó el influencer. Consultado sobre el rango de edad que le atrae, fue tajante. “Me gusta que sepan (sic). De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, señaló, acerca de que prefiere a las mujeres con más experiencia que él. Cuando la conductora preguntó si alguien del programa le interesaba, el youtuber admitió que sí, pero evitó dar nombres o detalles sobre un posible vínculo con alguna compañera.