La grave denuncia de Homero Pettinato contra su ex, Sofi Gonet

Tras la conflictiva separación y las acusaciones mediáticas de los últimos días, ahora se suma un nuevo capítulo en la batalla entre los streamers.

El sábado por la noche se desató un auténtico escándalo público entre Sofía la Reini Gonet y Homero Pettinato , luego de su controversial y reciente separación. Todo comenzó cuando en redes circuló una imagen de Homero en el Konex junto a una joven misteriosa, e indicaron que "no se despegaron un segundo" y que estuvieron "a los besos mal” .

La reacción no tardó en llegar. Sofía respondió al publicar capturas de pantalla de chats violentos con Pettinato, desenmascarando la crudeza y los reproches que marcaron el final de su relación. Del otro lado, Homero subió la apuesta y grabó su propio descargo, relatando los conflictos vividos junto a la influencer y aportando su punto de vista.

En las últimas horas, la situación sumó un giro inesperado: Homero subió una historia en la que aseguró haber recibido un intento de extorsión y una denuncia grave contra su expareja. “Para agregarle más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en WhatsApp diciéndome que mi ex le había pagado diez mil dólares para caga... a trompadas y publicar todos los chats con ella de WhatsApp”, comenzó diciendo Pettinato.

image

Acto seguido, el streamer dio más detalles de la comunicación con el hombre que lo llamó. “Yo le dije que los chats más violentos ya los vio todo el mundo y que ya la vergüenza pasó, pero me decía que ella le ofreció diez, que si yo le daba veinte, él no publicaba nada y me entregaba el material. Entonces, le dije: ‘Te voy a pagar veinte, tranquilo. Déjame ir al programa y después seguimos charlando’”, relató.

El fuerte testimonio de Homero Pettinato

Homero Pettinato contó que tras salir del programa consideró ir a la justicia. “Fui al programa, cuando salí lo fui a denunciar, obviamente por extorsión, porque además es todo completamente falso. Mi ex no te gasta un mango. Si alguien me pega, vendrá ella y si alguien publica los chats, es ella”, aseguró. Sin embargo, su reacción cambió al involucrarse con el extorsionador: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico superdesesperado por plata y por pasar unas fiestas dignas con su familia, y le expliqué que, bueno, que mejor labure”.

En una reflexión posterior, Pettinato se sinceró sobre la dificultad que experimenta a la hora de tomar venganza. “Me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas contra mí, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Cuando lo escucho todo desesperado por tener unas fiestas, pensando que yo le iba a hacer una transferencia de veinte mil dólares de la nada, me da lástima y no puedo”, reflexionó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SQP_oficial/status/2001686973497450952&partner=&hide_thread=false “Mi ex no gasta un mango y si alguien me viene a cagar a trompadas es ella.”

El storytime de Homero Pettinato

Todo muy trágico su diciembre pic.twitter.com/ziPpgwCWqp — SQP (@SQP_oficial) December 18, 2025

El conductor terminó de justificar su postura recordando una experiencia previa con un empleado que le había robado. “El año pasado había un tipo, un constructor que laburaba en mi casa, parece que alguien de su familia tenía un problema de ludopatía, un día se llevó todo un presupuesto y nunca más apareció. Me dejó debiendo como tres millones de pesos… y cuando me enteré que era un problema de ludopatía de un familiar de él se la perdoné también. Y me doy cuenta de que tengo ese problemita, ¿no?”.

Esta nueva denuncia, sumada a los chats filtrados y las acusaciones cruzadas, alimenta la polémica y el drama en la separación de Sofi Gonet y Homero Pettinato.