El crítico momento de salud que atraviesa Christian Petersen: qué dice el parte médico

El chef se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. El parte médico fue dado a conocer junto al ministerio de Salud.

Christian Petersen está internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes . El reconocido chef participaba, la semana pasada, junto a otras personas, de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín.

Según publicó el portal Realidad Sanmartinense, la actividad de la que participaba el gastronómico contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín. El cuadro de salud del chef es delicado y trascendió, según el portal, que las pruebas toxicológicas habrían dado positivo.

Por el momento, no se puede realizar el traslado a Buenos Aires y se encuentra acompañado de su esposa Sofía Zelaschi con quien se casó en abril de 2025.

En las últimas horas, el nosocomio junto al ministerio de Salud de la provincia dieron a conocer su primer parte médico oficial donde se brindó información precisa de cómo se encuentra.

Christian Petersen

Petersen fue rescatado en medio de la montaña, sedado y trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes. De acuerdo al medio citado, en ese momento se detectó una fibrilación auricular y tras ser estabilizado lo derivaron a San Martín de los Andes, donde se encuentra internado con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable.

Qué se sabe sobre el estado de salud del chef Petersen

El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de San Martín de los Andes. "Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua", señala el documento.

"Cualquier información que circule en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales de esta institución ni del Ministerio de Salud", aclararon respecto a información que surgió horas previas al parte oficial.

En este sentido, solicitaron privacidad y resguardo para su familia y círculo íntimo: "El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital".

Hospital Ramón Carrillo San Martín de los Andes -VALIDA 1200-

Esta aclaración responde a la información que se conoció este jueves por la mañana, cuando la periodista de espectáculos Pía Shaw leyó al aire detalles proporcionados por medio Realidad Sanmartinense.

Según explicó Pía, el chef se había descompensado durante el ascenso al volcán Lanín, uno de los desafíos más elegidos por turistas y amantes del trekking en la región. "Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado", anticipó.

Quién es el chef Christian Petersen

Christian Petersen nació el 8 de junio de 1969 en San Isidro. Es uno de los chefs más conocidos y mediáticos de la Argentina, cuya carrera profesional combina la alta cocina, el emprendimiento gastronómico y la presencia constante en medios de comunicación.

Es conocido por su participación en distintos programas de televisión en canales como Utilísima, El Gourmet y El Trece, en muchos casos junto a su hermano Roberto. Nació en San Isidro en 1969 y dio sus primeros pasos en la cocina junto a su madre, Susana Castro Videla.

Christian Petersen (2)

Además de su labor en cocina y televisión, incursionó en la literatura gastronómica con libros como Carne y fuego y ¡Al hueso!, y ha sido reconocido en varias ocasiones con premios Martín Fierro por sus programas culinarios.

En lo personal, es padre de tres hijos y, en abril de este año, se casó con Sofía Sánchez Zelaschi en una ceremonia íntima. Tras la celebración que realizaron con sus familiares y amigos en San Isidro, la pareja se fue a pasar unos días al campo que la familia del chef tiene en San Antonio de Areco.