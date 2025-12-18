Conflicto en puerta: Mauro Icardi solicitó a la Justicia pasar Navidad con sus hijas

En medio de las negociaciones por la organización de estas fiestas, el futbolista se adelantó con una solicitud a la Justicia.

Elba Marcovecchio , abogada de Mauro Icardi , presentó un escrito ante la Justicia solicitando que las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara permanezcan con su padre entre el 22 y el 27 de diciembre de 2025 y pasen la fiesta de Navidad con él, y que se autorice el regreso de Icardi a Turquía luego de ese período .

El pedido se enmarca en negociaciones y antecedentes de conflicto por la organización de las fiestas de fin de año. Según el escrito judicial presentado por Marcovecchio, la solicitud se fundamenta en la autorización otorgada por el club Galatasaray para que el futbolista viaje a Buenos Aires el 21 de diciembre y permanezca en la ciudad hasta el 27, fecha en la que debe reincorporarse a sus actividades deportivas.

El documento detalla que las niñas deberían ser retiradas del domicilio materno el 22 de diciembre a las 11:00 y reintegradas el 27 a la misma hora, bajo las condiciones establecidas en resoluciones judiciales previas. El escrito enfatiza que la petición responde a las limitaciones laborales de Icardi, quien no dispone de días libres en enero y cuyo próximo receso está previsto recién para junio.

Pero además, el escrito tiene otro punto clave para entender la situación de Icardi. Marcovecchio solicita, además, que el futbolista pueda salir del pais sin inconvenientes. Cabe recordar que a finales de noviembre de este año, la justicia declaró formalmente a Icardi como deudor alimentario, lo que supondría una traba para su salida del país si es que viaja a la Argentina. En la solicitud, la doctora Marcovecchio señala que, de no autorizarse el regreso a Turquía en la fecha solicitada, el futbolista podría perder su empleo.

Además, la abogada señala que el crédito alimentario se encuentra garantizado por un embargo vigente y menciona que Wanda Nara es quien adeuda cánones locativos y multas establecidas por la Cámara de Apelaciones. El documento también subraya la buena fe de Icardi, recordando que en ocasiones anteriores autorizó viajes de las menores con su madre y que las fechas solicitadas son las únicas en las que puede viajar.

Las negociaciones entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En paralelo a la presentación judicial, las negociaciones entre las partes continúan. A inicios de diciembre se informó que, tras semanas de tensiones y audiencias suspendidas, Wanda Nara y Mauro Icardi habrían alcanzado un principio de acuerdo sobre la organización de las fiestas.

Según fuentes cercanas, la Navidad quedaría a cargo de Wanda y el Año Nuevo correspondería a Icardi, siempre que se cumplan las condiciones logísticas y legales necesarias. Durante una intervención en el programa DDM, la abogada Marcovecchio evitó confirmar detalles, pero sugirió que el esquema propuesto se acercaba a lo que se está definiendo.

No obstante, la concreción del acuerdo dependía de varios factores. El principal era la autorización del club Galatasaray para que Icardi pueda viajar, y en caso de que el calendario deportivo lo impida, evaluar alternativas como el traslado de las menores a un país neutral. Esta opción enfrentó la resistencia de Wanda, que tenía reservas respecto a que sus hijas viajen a Estambul o a otros destinos europeos, por temor a dificultades en el regreso.

En las semanas previas, Icardi presentó una denuncia para limitar la exposición pública de sus hijas, luego de que se viralizaran imágenes de las menores en un evento donde se produjeron manifestaciones hostiles hacia él. Este episodio endureció la postura del futbolista respecto a la protección de la privacidad de las niñas. Además, el año anterior, un fallo judicial que establecía la entrega de las menores a Icardi para Navidad no se cumplió según lo previsto, lo que derivó en un escándalo público y nuevos reclamos legales.