Matías Alé y Martina Vignolo volvieron al país tras 50 días de luna de miel

La pareja disfrutó con un particular viaje que contó con la visita de distintos lugares espectaculares. Qué dijo en su regreso al país.

Matías Alé y su esposa Martina Vignolo regresaron al país luego de estar 50 días en el exterior disfrutando de la luna de miel luego del casamiento celebrado el viernes 24 de octubre en una ceremonia que contempló dar el 'si' en el registro civil y, días más tarde, una fiesta con sus allegados.

Tres días más tarde de contraer matrimonio, precisamente el lunes 27, emprendieron viaje a Miami para iniciar un itinerario donde recorrieron lugares. Desde el 28 de octubre hasta el 17 de noviembre estuvieron en la ciudad de Florida, con un recorrido más distendido.

Luego de ese período, cambiaron su destino, pasaron a Orlando , lugar en el que estuvieron desde el 17 de noviembre al 2 de diciembre. T ras el paseo regresaron a Miami para mantener una estadía del 2 al 6 de diciembre con un momento especial: se subieron a un crucero desde el 6 de diciembre con el cual visitaron Honduras (isla de Roatán), Costa Maya, Cozumel y Bahamas. Después de la experiencia, volvieron a Miami el 13 de diciembre.

Alé Disney

En el regreso al territorio argentino, Alé habló con Teleshow: “Hoy llegamos y mientras almorzábamos repasábamos los momentos más lindos, divertidos, tiernos e inolvidables. Se nos hacía difícil distinguirlos, porque fue todo el tiempo así, y multiplicado por 50 días”.

“Notamos que nos hace muy bien a la hora de presentarnos como ‘mi esposa’ y ‘mi esposo’”, contó sobre el fortalecimiento del vínculo que feneró el paseo y sumó: “Sentimos que hay un compromiso asumido que requiere la seriedad necesaria… más allá de que somos poco serios”.