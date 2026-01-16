Qué le dijo Flor de la V a Maxi López tras su comentario transfóbico

El participante de MasterChef Celebrity tuvo comentarios transfóbicos sobre Florencia de la V y pidió perdón. La reacción de la conductora.

Maxi López quedó envuelto en un escándalo viral cuando se refirió a Florencia de la V en el programa de streaming de Nati Jota en Olga. El participante de MasterChef Celebrity fue centro de las críticas en redes sociales cuando Jota le preguntó si se animaría a besar a un hombre.

“No sería solo masculino, tendría que ser.. a Florencia de la Vega, por ejemplo”, lanzó el exmarido de Wanda Nara y aunque la conductora del ciclo quiso salvar a López del error que estaba diciendo, el comentario fue repudiado en redes.

Tras el regreso a la Argentina, Flor de la V opinó de los dichos de Maxi y restándole gravedad al hecho remató: “¡Yo creo que si me besaba, no me largaba más!. Luego apuntó a transmitir un mensaje mucho más reflexivo si sobre el trato de los portales de espectáculos de “los transfóbicos comentarios de Maxi López”.

“Muchos medios están haciendo eco, pero yo no escuché lo que dijo todavía. Pero es interesante hablar de esto porque yo pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda”, dijo antes de ver el fragmento viral.

Luego, opinó: “Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece. Para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo”.

Qué le dijo Flor a Maxi López

En un móvil con Lape Club Social (América) Maxi López contó que se había puesto en contacto con Florencia para explicarle su postura. “Está mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico, que no quiero entrar en ningún terreno porque no soy así y me llevo bien con todos”, dijo sobre el diálogo que tuvo con la conductora de El Nueve.

“Le dije que muchas cosas las tiran fuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos y estoy tranquilo con que ella está tranquila. Hablé con ella; lo mejor es que está todo bien”, aclaró.

El exfutbolista reconoció el error y aseguró que cada vez que pase una situación así pedirá perdón. “Yo estoy empezando en esto y si me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, no es lo que quiero. Trato de adaptarme a este formato nuevo, para mi. Soy un pibe que entiendo como fundamental ser educado”.