Qué dijo Maxi López sobre Florencia de la V que se ganó el repudio en redes

Maxi López hizo polémicos comentarios acerca de Florencia de la V y generó rechazo por parte de los internautas en las redes sociales. Sus dichos fueron este jueves por la mañana al aire del programa de streaming que hace desde Mar del Plata a través del canal de Olga.

Todo ocurrió en el momento en que Nati Jota le preguntó al exfutbolista: “¿Maxi, les diste besos a varones?“. Luego de eso, el ex de Wanda Nara se quedó pensando unos segundos mientras en Sería increíble (Olga) seguían debatiendo sobre el tema.

“¿Quién tendría que ser? ¿Alguien que vos quieras mucho, que sea muy atractivo?“, insistió Nati para tener la respuesta de su compañero. En ese momento, él reaccionó: “No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega por ejemplo”. “¡No Maxi, no era por ahí!“, comentó Nati Jota al escuchar al exfutbolista. ”No es de la Vega, y es una mujer Florencia de la V", agregó ella.

image

“Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”, sumó Noelia Custodio por su parte, que también estaba en la mesa del programa. “¿Y pero cómo se llama?“, continuó Maxi. ”¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!“, exclamó Nati Jota para corregirlo.

Al instante, en el chat en vivo del programa se pudieron leer algunos comentarios en contra de estos dichos. Lo mismo ocurrió en X donde una usuaria escribió: “Maxi López una palabra, una cancelada”. “Se la volvió a mandar. Le preguntaron si alguna vez le dio un pico a un varón y dijo que no, salvo que sea Flor de la V. ¡Machirulo al mil!“, reaccionó otra persona.

Sorpresa: Maxi López tendrá su propio reality show

Maxi López prepara su regreso triunfal a la escena mediática argentina con un proyecto innovador que promete mostrar una faceta nunca antes vista del exfutbolista. Según reveló la periodista Naira Vecchio en el programa "Implacables", el ex Milan lanzará su propio reality show centrado en su transformación física radical. “Esto es una primicia. Estuve hablando con él y, además de Olga, va a haber un reality de Maxi López”, contó la panelista en vivo.

image

El formato del programa consistirá en un seguimiento diario y sin filtros que será compartido principalmente a través de sus plataformas de redes sociales oficiales. De hecho, el surgido de las inferiores de River es plenamente consciente de que necesita perder peso tras su retiro de las canchas y decidió abordar este desafío de forma pública. “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, detalló la comunicadora sobre la iniciativa del exjugador.

La transformación tendrá una duración estipulada de tres meses consecutivos, durante los cuales el protagonista estará bajo la estricta supervisión de un equipo interdisciplinario. Un nutricionista especializado diseñará planes de alimentación personalizados, mientras que un preparador físico monitoreará cada una de sus rutinas intensivas. “Lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y un personal trainer que lo controle”, precisó la periodista de elnueve.

El contenido se grabará íntegramente en territorio argentino, país donde el exdelantero tomó la determinación de radicarse nuevamente junto a su esposa sueca Daniela Christiansson y sus hijos. El proyecto busca que los seguidores puedan acompañar el proceso de cambio en tiempo real y observar los resultados de la disciplina deportiva. “Se va a emitir día a día su evolución”, agregó la periodista con respecto a la periodicidad con la que se subirá el material audiovisual.