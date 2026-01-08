Malena Pichot no se guardó nada y salió a destrozar a Maxi López

Las declaraciones de Maxi López sobre el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson, continúan generando polémica en redes sociales. Lo que comenzó como una "anécdota" contada en televisión derivó en fuertes cuestionamientos públicos y en una reacción contundente por parte de Malena Pichot .

Durante su participación en Cortá por Lozano, el ex marido de Wanda Nara relató que su pareja le había comunicado que el parto de su segundo hijo juntos sería natural y no programado, como inicialmente se había pensado. Según contó, esa decisión estuvo a punto de hacerlo "calentar", ya que la espera interfería con su agenda laboral en la Argentina. Sin embargo, dijo haberse contenido. Finalmente, el 31 de diciembre, día en que nació Lando, el exfutbolista recordó haberle dicho al médico: "Vamos a hacerlo salir", una frase que rápidamente se viralizó y despertó críticas.

El testimonio fue leído como una forma clásica de violencia obstétrica y las redes se llenaron de comentarios que cuestionaron la liviandad con la que López habló de una situación íntima y médica, y pusieron el foco en el poder de decisión dentro de la pareja. Entre todas las reacciones, la que mayor repercusión tuvo fue la de Malena Pichot. En X, la actriz citó el video del programa y escribió con dureza: "Este pelot… me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de put…".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/malepichot/status/2008936119044575491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008936119044575491%7Ctwgr%5E292f4737c8fd706bac194367785118d9c4e70047%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3024212160545666183.ampproject.net%2F2512172008001%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Me gustaría poder decir que no puedo creer que haya tipos obligándolas a sus esposas a parir por cesárea cuando a ellos se las canta la garompa, pero es muy común la verdad. — malena pichot (@malepichot) January 7, 2026

Las palabras de la militante feminista reavivaron el debate sobre la violencia obstétrica y hasta qué punto se respetan las decisiones de las mujeres en torno al parto. El foco dejó de estar únicamente en el caso puntual de Maxi López para ampliarse a una discusión social sobre autonomía, consentimiento y derechos reproductivos. Una situación que rememoró a la polémica con Guillermo Andino, cuando reveló haber acordado con el obstetra de su esposa adelantar el parto de su hija porque a ambos les "convenía".

La palabra de Maxi López

Maxi López se cansó de la polémica y salió a aclarar la situación que lo puso en el centro del debate. En una entrevista con el programa Lape Club Social, el exfutbolista contó cómo fue realmente el nacimiento de su quinto hijo y desmintió las versiones que aseguraban que él había presionado para adelantar el parto por cuestiones laborales.

En los últimos días, el empresario enfrentó críticas en redes sociales por supuestamente haber pedido que su pareja, Daniela Christiansson, adelantara el parto para que él pudiera regresar a la Argentina y organizar su nueva vida familiar.

image

El exjugador fue contundente: “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas. La verdad es que tenía Dani una fecha de parto 19-20 de diciembre, pero decidimos esperar porque ella quería un parto natural. Esto la gente no lo sabe, obviamente, porque yo tampoco lo conté”.

López relató que esperaron hasta el 27 o 28 de diciembre, cuando su pareja ya había pasado de los nueve meses de embarazo. “El doctor personal de ella y junto con el staff del hospital de Ginebra, decidieron implementar una cesárea porque el gordo ya estaba pesando más de 4 kilos, 400, por cuestiones de salud”, explicó. “Ninguna presión, imaginate, después del quinto hijo... y en cuanto a lo laboral, yo toda mi vida tuve que salir a trabajar y viajaba por el fútbol más de 20 años”, agregó el ex futbolista.

López también contó que está en pleno proceso de mudanza y organización familiar: “Muchas veces me tocaba estar lejos de casa, y en el 2026 decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina. Tuve que ponerme a buscar una casa, un hogar para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo, tenga una cunita lista, la cama para mi nena, los cuartos para mis chicos. Eso lleva tiempo”.