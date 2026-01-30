El insólito y picante cruce de un jugador de Atlético Tucumán con un "niño periodista" que se viralizó

Un defensor de decano se enojó con un mini periodista que le hizo preguntas incisivas.

El fútbol genera que en los protagonistas o hinchas de los distintos clubes un estado emocional particular dependiendo de cómo haya sido el partido de su equipo o el presente que tenga más allá de un solo encuentro. Algunas reacciones producto de ese sentimiento a flor de piel quedan expuestos en una filmación que puede registrarse con un celular.

Gastón Suso , jugador de Atlético Tucumán , quedó expuesto en un video viral que se dio tras el empate con Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio José Fierro. Luego del resultado que no dejó contento a algunos hinchas del decano, un "niño periodista" fue incisivo con una pregunta para el defensor, el cual sintió malestar y respondió de una forma particular que llamó la atención.

En su pregunta, el mini periodista se hizo eco de los espacio que dejó atrás el equipo: " ¿Atlético dejó muchos espacios atrás? ¿Los errores que tuvieron los van a corregir?". Suso respondió directamente: " Jugamos de local y somos protagonistas; buscamos el arco contrario. Si nos metemos atrás se enojan, si vamos para adelante se enojan también ”.

“¿Qué errores tuvimos, José María, a ver? Decime uno. ¿Qué querés, que me quede al lado del arquero?”, replicó el defensor desafiando al niño. Luego sostuvo: “Los espacios siempre estuvieron controlados. Las contras las interceptamos bien. Obvio que si vas al ataque dejás espacios atrás, pero no corrimos peligro”.

En el fútbol argentino es muy difícil hablar de proyecto deportivo cuando un entrenador asume su rol. Cuesta encontrar entrenadores que han logrado estar durante años en su cargo a excepción de Marcelo Gallardo que encadenó ocho años y medio consecutivos al mando de River. Todo queda sujeto al rendimiento deportivo que consiga el equipo.

Tan solo dos fechas del Torneo Apertura bastaron para que un club decida, "de común acuerdo" con el entrenador, el fin del contrato luego de no obtener los resultados deseados. Sin embargo, sorprende -aunque en el mundo argentino es habitual- que la salida se concrete en un corto plazo.

"Daniel Oldrá deja de ser el entrenador de Instituto. Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional", informó en sus redes sociales Instituto de Córdoba sobre la salida de Oldrá del equipo.

Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico.



El equipo se quedó sin entrenador a tan solo cinco días del inicio del certamen y al paso de dos fechas en las cuales cosechó la misma cantidad de derrotas (0-1 ante Vélez y 1-2 ante Platense). Sin embargo las dificultades iniciaron desde su llegada al club en abril del 2025 debido a que los números no eran positivos: en 22 partidos sumó cuatro victorias, ocho empates y diez derrotas.