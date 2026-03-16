Otro "milagro" de Maravilla Martínez, que volvió a jugar lesionado y metió un doblete

El delantero le dio la victoria a Racing ante Estudiantes de Río Cuarto, en la continuidad de la fecha 11 del Apertura.

Al igual que la temporada pasada, Adrián Maravilla Martínez ensayó una recuperación récord y volvió a jugar antes de lo que indicaban los médicos. Apenas 18 días después de sufrir un esguince de tobillo izquierdo, el delantero marcó los dos tantos de Racing , que le ganó 2-0 sin despeinarse a Estudiantes de Rio Cuarto , en condición de local, y escaló a la sexta posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Maravilla se anotó a los 10 y 48 minutos del complemento para establecer las únicas emociones en el Cilindro.

"Si no crees en Jesús, no encontrarás el cielo", decía su camiseta por debajo de la de Racing, a la cual mostró después de marcar.

maravilla racing milagro

El trámite del encuentro no tuvo muchas luces. Después de un primer tiempo chato, Martínez armó la jugada para abrir el marcador. El "9" la mandó a guardar tras una jugada combinada y el centro por abajo de Santiago Solari, en el inicio del complemento.

Con el tiempo cumplido, aprovechó la asistencia de Adrián "Toto" Fernández para liquidar el plaito.

Una vez más, la diferencia en favor de Racing, fue Maravilla.

maravilla festejo

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Rio Cuarto.

Antes del partido ante los cordobeses, hubo un momento emotivo para Costas, quien fue homenajeado por el club luego de llegar a 200 partidos dirigidos en la Academia, al que sacó campeón de dos torneos internaciones y llegó a una final local.

Embed

SÍNTESIS

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Duvan Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de Rio Cuarto: Agustín Lastra; Tobías Ostchega, Matías Valenti, Gonzalo Maffini, Raúl Lozano; Francisco Romero, Alejandro Cabrera, Siro Rosané; Tomás González, Ramón Abila y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Goles: ST 9 y 49. Adrián Martínez (R).

Cambios: PT 31 Adrián Fernández por Matías Zaracho (R). ST ,Al inicio. Baltasar Rodríguez por Matko Miljevic (R); 11m. Nicolás Talpone por Alejandro Cabrera (E) y Tobías Leiva por Siro Rosané (E); 21m. Javier Ferreira por Ramón Abila (E), Marcos Rojo por Nazareno Colombo (R) y Tomás Conechny por Duvan Vergara (R); 29m. Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); 32m. Gabriel Alanis por Martín Garnerone (E) y Mateo Bajamich por Tomás González (E).