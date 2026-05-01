Cuál es el récord de Boca que igualó River.

River Plate alcanzó una marca histórica anoche en Brasil al derrotar por 1 a 0 al RB Bragantino en el último minuto por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana . Con este resultado, el Millonario igualó una histórica marca de Boca Juniors .

Con el resultado de anoche, los protagonistas del Superclásico argentino quedaron como los equipos extranjeros con más victorias oficiales en Brasil por torneos de la CONMEBOL. El triunfo, que se decidió por el gol de Lucas Martínez Quarta en los segundos finales del encuentro, elevó a diez triunfos del Millonario en ese país, colocando a la institución de Núñez en la cima del registro junto a su clásico rival.

El triunfo del elenco argentino en la Bragança Paulista se produjo tras el penal atajado por Santiago Beltrán y el tanto de Martínez Quarta en el último minuto, algo que le permitió a River escalar hasta la cima del grupo H con siete unidades. “Podemos mejorar y jugar mejor, seguramente, pero nos adaptamos a lo que nos va presentando el calendario y seguimos sumando de a tres, que es una sana costumbre”, destacó el entrenador Eduardo Chacho Coudet en conferencia de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2050038712071823625&partner=&hide_thread=false CABEZAZO DE MARTÍNEZ QUARTA PARA EL TRIUNFO AGÓNICO DE RIVER EN BRASIL. pic.twitter.com/pHdhd7gUR0 https://t.co/aKWRehyup4 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 1, 2026

Con este resultado, River alcanzó los diez triunfos en tierras brasileñas repartidos en cinco victorias por la Copa Libertadores, tres por la Copa Mercosur, una por la Supercopa y esta última por la Copa Sudamericana. Anteriormente, compartía el segundo lugar con Nacional de Uruguay en el ranking histórico. Ahora, quedó al frente junto con Boca Juniors, ambos por encima de clubes como Peñarol, Racing Club y Olimpia.

El historial de River en Brasil

El primer antecedente de River Plate en Brasil data de octubre de 1997, cuando superó 2-0 a Vasco da Gama en la Supercopa. Durante la Copa Mercosur, el club obtuvo otras victorias relevantes, como el 3-2 frente a Gremio en 1998 y dos triunfos ante Flamengo en el 2000, ambos por 2-1 —primero en fase de grupos y luego en cuartos de final—.

La Copa Libertadores fue el escenario de cinco victorias resonantes del conjunto argentino en Brasil. River venció a Corinthians en 2003 y 2006 (2-1 y 3-1 en octavos de final, respectivamente), goleó 3-0 a Cruzeiro en los cuartos de final de 2015 que terminó con el título, obtuvo un agónico 2-1 ante Gremio en semifinales de 2018, edición en la que se consagró campeón sobre Boca, y derrotó 2-0 a Palmeiras en semifinales de 2021, aunque quedó eliminado por el 3-0 en la ida en cancha de Independiente.

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Del otro lado, la marca de Boca, también con diez victorias, se edificó a partir de 1978 con el 2-1 sobre Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Libertadores. En 1998 superó a Flamengo 2-0 por la Copa Mercosur. La etapa más fructífera se vivió bajo la conducción de Carlos Bianchi, que incluyó logros como el 1-0 ante Vasco da Gama en los cuartos de final de la Libertadores 2001.

En la edición de 2003, Boca Juniors sumó dos triunfos vitales: remontó ante Paysandú (4-2) en octavos tras haber perdido la ida y consiguió un 3-1 ante Santos en el estadio Morumbí para coronarse campeón. La edición de 2007, con Miguel Ángel Russo como director técnico y una destacada actuación de Juan Román Riquelme, incluyó un 2-0 sobre Gremio en la final.

El historial se nutre además del 2-1 sobre Cruzeiro en 2008, el 2-0 ante Fluminense en la fase de grupos de 2012, el 1-0 frente a Athletico Paranaense en 2019 con Gustavo Alfaro al frente. El último triunfo fue el 1-0 contra Internacional de Porto Alegre en 2020 con gol de Carlos Tevez por los octavos de final.