River viaja a Brasil para enfrentar a Red Bull Bragantino: hora, formaciones y TV

El Millonario vuelve a jugar por la Copa Sudamericana, en condición de visitante, y buscará una victoria para encaminar su clasificación.

River buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana en su visita al Red Bull Bragantino de Brasil, este jueves por la tercera fecha del certamen continental.

El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 del jueves y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán , mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR. Este encuentro contará con la transmisión televisiva de ESPN y de la plataforma Disney +.

El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata , el pasadosábado en el estadio Monumental , por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el Tiburón logró empatarlo con el tanto de Tomás Fernández a los 27 del complemento y le complicó la noche a River que, sin sobrarle nada ni lucirse, logró llevarse la victoria sobre el final con los goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

Las dudas de Coudet

Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Además, la otra disyuntiva que tiene el director técnico riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

river vs carabobo

Por su parte, el equipo de Vágner Mancini llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras, el domingo en condición de local, por la decimotercera fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

Para recibir a River, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

Las posibles formaciones de Red Bull Bragantino y River

Red Bull Bragantino (Brasil): Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván,Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Copa Sudamericana - Grupo H - Tercera fecha

Red Bull Bragantino (Brasil) - River Plate

Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Wilmar Roldán (Colombia) VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Leonard Mosquera (Colombia) TV: ESPN y Disney +

River ya conoce el cronograma de la definición de las zonas en el Torneo Apertura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las fechas y horarios para los partidos correspondientes a la definición del Torneo Apertura, en la que se confirmarán los últimos clasificados a los playoffs.

Sábado 2/5:

Barracas Central - Banfield a las 14

Lanús - Deportivo Riestra a las 14:30

Central Córdoba (SdE) - Boca a las 16:15

San Lorenzo - Independiente a las 18:45

Unión de Santa Fe - Talleres de Córdoba a las 18:45

Platense - Estudiantes de La Plata a las 21:15

Domingo 3/5:

Aldosivi de Mar del Plata - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 13:30

Rosario Central - Tigre a las 16

Racing - Huracán a las 16

Gimnasia y Esgrima (LP) - Argentinos Juniors a las 16

Belgrano de Córdoba - Sarmiento a las 16

River - Atlético Tucumán a las 18:30

Lunes 4/5: