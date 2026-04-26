Con polémica incluida: River sufrió hasta el final y le ganó a Aldosivi en el Monumental
El Millonario se impuso por 3 a 1 de local, ganándolo con dos goles sobre la hora de Facundo Colidio y Kendry Páez.
River derrotó 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Apertura, y consiguió una victoria importante para recuperarse del golpe que había significado la derrota ante Boca en el Superclásico.
Al equipo de Eduardo Coudet le costó más de la cuenta ante un rival que todavía no pudo ganar en el campeonato, pero terminó resolviendo el partido en el tramo final con mayor jerarquía individual y efectividad. El “Millonario” había llegado golpeado tras caer 1-0 ante Boca, resultado que significó la primera derrota del ciclo del “Chacho”.
La polémica llegó en la apertura del marcador a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Giuliano Galoppo aprovechó un rebote del arquero Axel Werner tras un remate de Facundo Colidio y empujó la pelota para el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR por una posible falta previa de Ian Subiabre, pero el árbitro Nicolás Ramírez convalidó el tanto.
Con este triunfo, River llegó a los 29 puntos y quedó a uno del líder Independiente Rivadavia, aunque con un partido más, mientras que Aldosivi continúa complicado en la parte baja de la Zona B. El conjunto de Núñez ahora deberá cambiar rápido el chip, ya que el próximo jueves visitará a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.
Así fue la victoria de River sobre Aldosivi
Apenas en el inicio del encuentro, Galoppo tuvo el primero. Tras un centro de Acuña, el balón pasó por toda el área y el volante no pudo convertir.
El mismo Giuliano Galoppo fue quien abrió el marcador a los 39' minutos luego de mucha insistencia. El mediocampista se la llevó por delante tras un rebote en un disparo de Colidio y puso el 1 a 0.
A los 26 minutos del segundo tiempo y de forma inesperada, Tomás Fernández puso el 1 a 1 luego de un centro que llegó desde la izquierda. El delantero, ingresado desde el banco de los suplentes, entró solo en el área y remató a quemarropas ante Santiago Beltrán.
La impaciencia del público se hizo notar de inmediato, luego de no mostrar un juego muy vistoso y perder ante Boca en el último partido. Desde las tribunas bajaron dos cantos: "movete River movete" y "transpiren la camiseta".
Los jugadores interpretaron la impaciencia y gol del triunfo no tardó en llegar: Facundo Colidio anotó el 2 a 1 a los 38' minutos del segundo tiempo tras una asistencia quirúrgica de Aníbal Moreno.
Ya en tiempo de descuento, a los 51, Kendry Páez recibió una asistencia de Joaquín Freitas, enganchó y definió de zurda contra un palo para sellar el 3-1 definitivo.
La síntesis del partido
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Martín García, Esteban Rolón, Felipe Anso; Nicolás Cordero y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.
Goles: PT 39m Giuliano Galoppo (R); ST 27m Tomás Fernández (A); 38m Facundo Colidio (R); 51m Kendry Páez (R).
Estadio: Monumental.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Nicolás Lamolina.
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