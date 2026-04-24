La desafiante frase del DT de Aldosivi antes de enfrentar a River: "Sabemos que se puede ganar"

El DT Israel Damonte habló en TyC Sports y contó detalles sobre las expectativas para ganarle al equipo de Chacho Coudet en el Más Monumental.

El hincha de River parecía estar confiado en el ciclo de Chacho Coudet al mando del equipo pero la derrota de local ante Boca volvió a traer los fantasmas que dejó el último período de Marcelo Gallardo como DT del equipo donde el funcionamiento no era el deseado. Fue una cachetada de realidad para el plantel, al que ahora se le animan todo los clubes.

El sábado será el primer encuentro del plantel con los hinchas luego de la derrota, ante un Aldosivi que está penúltimo en la zona B del Torneo Apertura y en la misma colocación tanto en la Tabla Anual como en la de Promedios que definen los descensos. Aun en ese contexto, sin ganar en el torneo, sumando siete derrotas y siete empates, el entrenador del equipo Israel Damonte se le animó al millonario con una frase particular.

"No me gusta esa palabra de 'partido perdible'. Pensando así, lo vas a perder siempre. En algún momento, River ha perdido partidos en su cancha. Se puede ganar", soltó el DT.

Damonte - declaraciones River

Por otra parte recordó el desarrollo del Superclásico y comparó con lo que buscará hacer con su equipo: "Boca lo gana el partido pero, por momentos, lo padeció también. Tenés que ligar un poco, tener contundencia. No es una cancha fácil de ir a jugar, pero sabemos que se puede ganar".

"Tenés que trabajarlo, tratar de hacer el partido que te conviene, ir cortando ese circuito de River y aprovechar las contras. Si no, es complicado", dijo y sumó: "Con el correr de los minutos, si sostenés el cero y vas generando confianza... Vas creciendo y se puede dar que te puedas traer tres puntos o sumar".

Sin embargo destacó el respeto que le tiene al millonario: "Tiene mucho recambio. Los chicos también son buenos. Tienen jerarquía. Cualquiera te puede ganar el partido, desde los defensores hasta los delanteros".

Va por un mercado de pases histórico: los nombres que River tiene en carpeta

Tras perder el Superclásico contra Boca por 1 a 0 por el Torneo Apertura 2026 y ponerle fin al invicto del Chacho Coudet, River ya mira hacia adelante y el próximo mercado de pases. Hay cuatro nombres que aparecen como prioridad para el Millonario y esta semana se iniciaron las charlas con la 'figurita difícil': Ángel Correa.

Juan Patricio Balbi, periodista de ESPN, remarcó que las tratativas con el campeón del mundo son las más difíciles, pero las prioritarias para la dirigencia millonaria, que intentará ayudar a Coudet a terminar de darle su impronta al plantel.

La diferencia del sueldo actual de Correa con lo que puede ofrecer River es enorme, pero recién iniciaron las charlas y se podría llegar a buen puerto cuando se intensifiquen las reuniones una vez que comience el parate mundialista.

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Angelito tiene 31 años y es reconocido hincha de Rosario Central, club en el que alguna vez dijo que desea jugar. Hasta el momento no se conocieron negociaciones con el Canalla, pero puede ser un aspecto a tener en cuenta con el pasar de las semanas.

Los demás nombres en la lista de prioridad

En la lista de deseos de River figura otro campeón del mundo. Nicolás Otamendi dijo en más de una oportunidad que es hincha del conjunto de Núñez y podría aprovechar que en junio finaliza su contrato con Benfica para regresar al fútbol argentino.

El tercero que tienen en carpeta en el Millonario es Gio Simeone, cuya situación es algo más complicada. El delantero todavía tiene un vínculo por delante con Torino y pasa por un buen momento, por lo que el conjunto italiano no lo soltará con mucha facilidad. River tendrá que sentarte a negociar.

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El último es el 'tapado'. Mauro Arambarri, volante de Getafe, es uno de los nombres que pidió Chacho Coudet y el Millonario ya se mueve para cumplir con su deseo. El uruguayo cumplirá 31 años en septiembre y juega tanto de mediocampista central como de interno. Jugó en Defensor Sporting, Girondins de Burdeos y lleva varias temporadas en su actual club, donde acumula 261 partidos y 22 goles.