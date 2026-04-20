Según un estudio, se reveló que a determinada edad baja la felicidad y que, más tarde, esta vuelve a subir. ¿En qué momento de la vida se presentan estos puntos de inflexión?

La ciencia lo confirma: a esta edad baja la felicidad (y cuándo vuelve a subir)

Un estudio reciente reveló que a determinada edad baja la felicidad y que, más tarde, esta vuelve a subir. ¿En qué momento de la vida se presentan estos puntos de inflexión? El estudio en cuestión reviste carácter internacional y fue elaborado y liderado por el economista David Blanchflower , conjuntamente con el National Bureau of Economic Research . Entonces, ¿de qué se trata esta curva de la felicidad en nuestra vida?

De acuerdo al citado estudio internacional, la satisfacción personal comienza a descender a partir de los 18 años, en el paso de la adolescencia a la adultez. En tanto, a partir de los 50 años la curva de la felicidad empieza a subir nuevamente, alcanzando niveles de satisfacción similares a los de la juventud.

Un estudio reciente reveló que a determinada edad baja la felicidad y que, más tarde, vuelve a subir.

La investigación, que analizó datos de encuestados en 130 países diferentes, concluyó que, como en la transición de la adolescencia a la adultez surgen nuevas responsabilidades, decisiones importantes y mayor autoexigencia, las personas pierden el optimismo juvenil. Y es en este momento cuando comienza a bajar la curva de la felicidad que, según la retrataron los especialistas, traza una especie de U a lo largo de nuestra vida.

¿Hasta que édad se mantiene el descenso de la curva de la felicidad según este estudio?

El estudio revela que el nivel más bajo de la curva de la felicidad se registra aproximadamente a los 47 años, en la etapa de la vida que se conoce comúnmente como la crisis de la mediana edad. Este período suele estar signado por la incertidumbre, la ansiedad y no pocos cuestionamientos sobre el rumbo personal, laboral o profesional. Por otra parte, muchas personas se enfrentan al desafío de equilibrar su vida familiar con la personal y/o laboral, juntamente con los cambios físicos y emocionales propios de la edad.

La madurez agarra más sanos a los que son felices con su esposa. A partir de los 50 años la curva de la felicidad empieza a subir nuevamente, alcanzando niveles de satisfacción similares a los de la juventud.

Como señalamos más arriba, el estudio advierte que, a partir de los 50 años, la curva de la felicidad empieza a subir nuevamente, alcanzando niveles de satisfacción parecidos a los registrados en la etapa de la juventud.

Uno de los aspectos significativos de esta etapa puede hallarse en la madurez emocional y la aceptación de los propios límites.

Por lo general, es en este momento cuando las personas dejan de perseguir expectativas imposibles y disfrutan exclusivamente del presente, que conlleva situaciones trascendentales como valorar el tiempo de calidad y priorizar lo importante en sus vidas.