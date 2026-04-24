Un tornado golpeó Oklahoma y dejó destrozos: los impactantes videos del momento

El fenómeno meteorológico provocó daños en viviendas, infraestructura y una base aérea, además de afectar a otras áreas cercanas.

Además del tornado de Oklahoma, se reportaron otros fenómenos similares en Iowa y Kansas.

Un tornado impactó en el estado de Oklahoma, Estados Unidos , y provocó daños en viviendas, estructuras rurales y en una base aérea , en el marco de un sistema de tormentas severas. El fenómeno fue registrado en video por testigos que se encontraban en la zona al momento de su paso.

El evento se produjo durante la jornada del jueves en la ciudad de Enid y formó parte de una serie de tormentas que generaron condiciones meteorológicas extremas en distintos puntos del centro estadounidense. Además de Oklahoma, se reportaron tornados en Iowa y Kansas , según datos del Servicio Meteorológico Nacional .

En Enid, ubicada a unos 65 kilómetros al noroeste de Oklahoma City, varias personas lograron captar imágenes del tornado mientras avanzaba por la zona. Uno de los testigos describió la secuencia posterior al fenómeno: "Todo se calmó, salí y me quedé impactado". Luego agregó: "Por suerte, no nos alcanzó".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ULTIMAHORAENX/status/2047551484024274986&partner=&hide_thread=false TORNADO MASIVO ROZA BASE AÉREA EN OKLAHOMA



VIDEO DRAMÁTICO MUESTRA EL REMOLINO DESTRUCTIVO CERCA DE VANCE



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Un tornado enorme y violento se desplazó el jueves por la noche cerca de la Base Aérea Vance en Enid, Oklahoma, en el condado de… pic.twitter.com/dgRiFpKimS — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 24, 2026

Otro de los registros fue realizado por Chance Jones, baterista de la banda de rock Hinder, quien se encontraba fuera de un hotel en ese momento. "¡Estábamos a punto de subir al autobús! ¡Esto era una locura!", dijo a medios locales, al relatar lo ocurrido mientras el tornado se desarrollaba.

Qué daños dejó el tornado en Oklahoma

Las autoridades locales informaron que el fenómeno causó daños materiales en distintas áreas del estado. En el condado de Kay, al noreste de Enid, el sheriff Steve Kelley confirmó la caída de árboles y líneas eléctricas, lo que afectó el suministro en algunos sectores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RandomHeroWX/status/2047522126542852262&partner=&hide_thread=false Footage from Enid, OK in the aftermath of a large tornado that tore the southern part of the city. #okwx

: Kurt Young pic.twitter.com/tF78rAfG53 — Scott (@RandomHeroWX) April 24, 2026

Además, indicó que una vivienda y varios graneros se encontraban entre las estructuras dañadas por el paso del tornado. Equipos de emergencia y personal técnico trabajaban en la zona para relevar el impacto total y restablecer servicios.

La base aérea de Vance también reportó que el fenómeno afectó sus instalaciones. A través de un comunicado oficial, informaron que se encontraban evaluando los daños ocasionados por el tornado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2047533054399238208&partner=&hide_thread=false | Un video capturado desde un avión muestra un tornado golpeando la Base de la Fuerza Aérea Vance en Enid, Oklahoma. pic.twitter.com/TtR8bOREUz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 24, 2026

"Actualmente estamos llevando a cabo procedimientos de control para garantizar la seguridad y el paradero de todo el personal", indicaron desde la base, sin brindar mayores detalles sobre el alcance de los daños.

Granizo del tamaño de pelotas de tenis y tornados en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones climáticas del jueves incluyeron tormentas severas con capacidad de generar tornados, ráfagas intensas de viento y caída de granizo de gran tamaño.

En distintas zonas afectadas se reportaron piedras de hielo con dimensiones similares a pelotas de tenis, lo que generó daños adicionales en vehículos, techos y estructuras expuestas.

Los reportes oficiales indicaron que los fenómenos se desarrollaron de manera simultánea en varios estados, lo que amplió el alcance del sistema de tormentas y complicó las tareas de monitoreo y respuesta en múltiples jurisdicciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TuiteroSismico/status/2047534343199850782&partner=&hide_thread=false TORNADO EXTREMO EN EEUU arrasó la Base Aérea Vance y el Aeropuerto Woodring en Enid, #Oklahoma. Daños catastróficos, casas destruidas, vehículos volando. Múltiples víctimas. Búsqueda y rescate en curso.

Situación muy grave. pic.twitter.com/YmBFwwqKL6 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 24, 2026

En este contexto, el senador por Oklahoma James Lankford se refirió a la situación a través de redes sociales. "Cindy y yo estamos orando por todos los habitantes de Oklahoma que se encuentran en peligro esta noche, mientras fuertes tormentas, vientos destructivos y tornados azotan nuestro estado", expresó.

Las autoridades mantenían el monitoreo de las condiciones meteorológicas y continuaban con la evaluación de daños en las áreas afectadas.