Científicos del CONICET encontraron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Un valioso hallazgo del CONICET ya da la vuelta al mundo: se conoció un nuevo reptil de 70 millones de años. ¿Cómo se lo encontró en la Patagonia argentina y qué nombre se le dio?

Recientemente, científicos del CONICET hallaron en la Patagonia argentina un nuevo reptil de 70 millones de años. ¿Cómo se lo encontró y qué nombre se le dio?

Cabe resaltar que el CONICET desarrolla su tarea a través de sus 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones. La investigación que permitió conocer a este nuevo reptil de 70 millones de años contó con el apoyo de la National Geographic Society.

La investigación que permitió conocer a este nuevo reptil de 70 millones de años contó con el apoyo de la National Geographic Society.

Valioso hallazgo del CONICET: un nuevo reptil que data de 70 millones de años

La nueva especie de reptil, bautizada Paleoteius lakui, fue descubierta en rocas de la Formación Allen, en el yacimiento de Salitral Ojo de Agua, en la provincia de Río Negro.

El CONICET destacó que el Paleoteius lakui es el lagarto terrestre más completo conocido para el Cretácico tardío, período cuya finalización, hace 65 millones de años, estuvo marcada por la extinción de tres cuartas partes de las especies de plantas y animales que habitaban la Tierra, incluidos todos los dinosaurios (con excepción de las aves).

Así, de acuerdo con la descripción de los científicos, Paleoteius era un pequeño reptil de poco más de 15 centímetros de largo, con un cráneo fuertemente ornamentado por pequeñas protuberancias y quijadas armadas de numerosos dientes finos, simples y uniformes, que posiblemente le hayan servido para capturar insectos.

Cómo se gestó el descubrimiento del nuevo reptil de 70 millones de años en la Patagonia argentina

La tarea del descubrimiento de este nuevo reptil de 70 millones de años en la Patagonia argentina estuvo a cargo de un equipo paleontológico internacional, encabezado por científicos del CONICET en el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN, CONICET). El estudio del fósil fue posible gracias a la utilización de tecnologías de avanzada, que permitieron analizarlo sin dañar los restos. En este sentido, los especialistas destacan que el uso de microtomografía computada permitió reconstruir digitalmente la anatomía interna del ejemplar con una resolución micrométrica.

Paleoteius-1 La nueva especie de reptil, bautizada Paleoteius lakui, fue descubierta en rocas de la Formación Allen, en el yacimiento de Salitral Ojo de Agua, en la provincia de Río Negro.

Federico Agnolín, primer autor del estudio e investigador del CONICET en el LACEV-MACN, comentó que “los restos fósiles de animales pequeños son en general muy escasos. Particularmente, las lagartijas y lagartos, debido a su pequeño tamaño y su gran fragilidad, se fosilizan muy poco. Los restos que se encuentran son, en general, muy incompletos. En este caso, tuvimos la suerte de encontrar una gran parte del esqueleto, con gran parte del cráneo, que por primera vez brinda mucha información sobre la historia de estos reptiles en el cono sur”, y añadió que “si se tiene en cuenta que, para Patagonia, directamente, casi no se conocen restos de este tipo, hay que decir que el hallazgo de Paleoteius viene a llenar un vacío de decenas de millones de años”.