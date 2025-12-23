El inédito hallazgo de un objeto "antiguo" en el streaming del CONICET a 2.600 metros de profundidad

Durante una nueva expedición científica en el mar argentino, investigadores encontraron un viejo elemento, cubierto por una estrella de mar.

El uso de tecnología avanzada como el vehículo submarino operado remotamente SuBastian permite explorar zonas a miles de metros de profundidad.

La aparición de otra “estrella culona”, esta vez cerca de Puerto Madryn , fue el primer gran momento del nuevo streaming del CONICET y el Schmidt Ocean, que comenzó el 14 de diciembre y se extenderá hasta enero, tras recorrer el mar Argentino junto a las costas de Buenos Aires , Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En las últimas horas, un nuevo y sorprendente hallazgo se pudo observar en la expedición en aguas profundas de Puerto Madryn , Chubut: un antiguo casete VHS fue localizado en el fondo del mar junto a una estrella adherida, integrando así el objeto a su hábitat. El momento quedó registrado en el streaming y se volvió viral en redes sociales.

Este descubrimiento se enmarca en el contexto de la continuación del proyecto "Vida en los extremos" , una ambiciosa transmisión científica en vivo desde el fondo del Mar Argentino impulsada por el CONICET y colaboradores internacionales.

Los expertos señalaron que, aunque el hallazgo tuvo un matiz curioso, representó una prueba fehaciente de cómo los desechos humanos navegaron desde la superficie hasta las mayores profundidades del Mar Argentino, afectando hábitats aún no explorados.

La expedición actual se inició días después de que se le otorgó el Martín Fierro de Oro del Streaming a la realizada a mediados de año en Mar del Plata que se convirtió en un fenómeno viral.

Cuánto tiempo dura el nuevo streaming del CONICET

En esta ocasión, la investigación científica se extenderá hasta enero de 2026. Desde el buque RV Falkor (too), científicos del CONICET, la UBA y el Schmidt Ocean Institute muestran imágenes en tiempo real del fondo marino. El público puede seguir las exploraciones por YouTube y realizar preguntas durante las inmersiones.

El objetivo del proyecto "Vida en los extremos" es estudiar ecosistemas marinos que se sostienen gracias a filtraciones de gas metano que provienen del subsuelo oceánico. Estas zonas, incapaces de recibir luz solar, están habitadas por organismos extremadamente adaptados a condiciones de alta presión, baja temperatura y ausencia de luz, desarrollando modos de vida únicos mediante procesos como la quimiosíntesis.

Mediante este dispositivo, el público puede observar en tiempo real anémonas, estrellas de mar, rayas y diversos organismos gelatinosos que sobreviven sin luz solar y obtienen energía a partir de procesos químicos.

Por otro lado, el equipo científico realiza muestreos de plancton, un componente clave para comprender la estructura y el funcionamiento de las cadenas alimentarias en el océano profundo. Estos estudios permiten ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina y los procesos biológicos que ocurren en ambientes extremos.

Un pulpo, la nueva estrella del streaming

Días atrás en el marco de una nueva expedición, las cámaras lograron captar la inédita imagen de un pequeño pulpo a 1071 metros de profundidad.

"Qué bonito. Se queda tranquilito. Estos pulpos tienen ojos muy complejos. No tiene ningún problema de que lo estemos mirando", dijo una científica, enternecida por el hallazgo.