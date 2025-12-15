Ganó la ciencia: el streaming del Conicet se llevó el Martín Fierro de Oro

La cobertura en directo de la expedición en el cañón Mar del Plata fue distinguida por su innovación y alcance educativo en la ceremonia que se realizó en Buenos Aires.

El Conicet se llevó el Oro en los Martin Fierro de streaming

Este domingo tuvo su debut la entrega de los premios Martín Fierro a los Canales de streaming 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La ceremonia fue la primera que premia a la producción audiovisual y el gran ganador de la noche fue el Conicet .

La estatuilla más esperada de la velada fue el oro que en esta primera edición fue para la transmisión en vivo del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata donde se popularizó la famosa “estrella culona”.

Luis Ventura fue el encargado de entregar la estatuilla como presidente de APTRA y destacó el impacto social y educativo de una expedición científica que, por primera vez en la historia argentina, permitió a miles de espectadores acompañar en tiempo real la exploración del Atlántico Sur y descubrir especies nunca antes vistas en aguas nacionales.

Embed - GANÓ LA CIENCIA, EL STREAM del CONICET se LLEVÓ el PRIMER MARTÍN FIERRO de ORO

El reconocimiento de “oro” fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez. “Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, dijo Cerino tras dedicarle al premio a su padre.

El streaming no solo se llevó esta estatuilla también ganó en la categoría Transmisión Especial y Paula Chaves, conductora del evento, aprovechó para bromear y traer a escena a la famosa “estrella culona” o “la batatita”.

La expedición al fondo del mar

La expedición que llevó adelante un grupo de científicos del Conicet comenzó el 23 de julio y finalizó el 11 de agosto de 2025. Fue impulsada por el Schmitd Ocean Institute y participaron más de 30 científicos argentinos, junto a técnicos y becarios de diversas instituciones.

El evento que tuvo lugar en el cañón Mar del Plata, a 300 kilómetros de la costa bonaerense, fue seguido por miles de personas alrededor del mundo.

Las transmisiones en vivo permitieron observar descubrimientos de especial interés, como el pulpo “Dumbo”, el pepino de mar apodado “batatita” por los espectadores, el calamar rojo volador, la estrella de mar “culona”, langostas rosas que protegían a sus crías y una extensa variedad de moluscos, cangrejos, medusas, anémonas y caracoles.