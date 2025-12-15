El look que eligió Wanda Nara para ir a declarar en la causa por estafa de su exabogado
El exabogado de la mediática, Nicolás Payarola, está envuelto en una causa por presunta multimillonaria estafa contra más de una decena de clientes.
madrugó este lunes para ir a declarar como testigo en la causa por estafa de Nicolás Payarola, su exabogado, que está detenido desde el pasado 27 de noviembre de 2025.
Junto a su nuevo abogado Diego Palomino y su pareja el empresario Martín Migueles, Nara llegó a la UFI de Benavidez para prestar declaración frente al fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavidez.
La conductora de MasterChef Celebrity llegó antes del horario previsto y tuvo un cruce inesperado con una cronista del programa Desayuno Americano (América) que la increpó para consultarle sobre su declaración. La influencer se negó a brindar declaraciones y esto genero enojo de parte de Pamela David conductora del ciclo.
Con una campera de cuero negra, una cartera a tono y su cabellera suelta con solo dos hebillas, Wanda llegó pasadas las 7.30 de la mañana y tuvo que aguardar en la fiscalía ya que se encontraba cerrada. En la espera aprovechó a compartir mates junto a su flamante pareja que la acompaña a todos lados.
El Fiscal Iribarren busca establecer si la mediática fue una de las damnificadas de las maniobras o si tuvo otro rol en la trama, así como determinar si el abogado detenido le debe, al menos, 300 mil dólares según trascendió tras la detención.
