No renunció, la eliminaron: Eugenia Tobal quedó fuera de MasterChef Celebrity

La actriz tuvo un exitoso paso por el reality que conduce Wanda Nara y durante algunas semanas se especuló en que renunciaría por el trato con el jurado.

Una nueva noche de tensión se vivió este miércoles en MasterChef Celebrity con la eliminación de una de las participantes más queridas de la competencia. Cada semana que transcurre en el reality las pruebas que propone el jurado se hacen más y más difícil.

Eugenia Tobal fue la última eliminada del reality de cocinas más visto de la televisión y su salida no pasó desapercibida ya que su salida se dio en medio de las versiones de conflicto con Martín Martitegui.

El huevo fue el gran protagonista de la noche y aunque se trata de un producto completamente simple, versátil y cotidiano, Tobal no estuvo a la altura de la prueba y en un mano a mano con La Reini quedó fuera de la cocina.

La actriz se la jugó con un revuelto Gramajo, una receta tradicional de la gastronomía porteña que suele conjugar papas fritas, huevos revueltos, cebolla y, en algunos casos, cebolla. La elección de Tobal se debió a que le traía recuerdos familiares y era algo que disfrutaba mucho con su padre.

La mezcla de huevo de gallina con huevo de pato le jugó una mala pasada que la expuso ante el jurado que tuvo duras devoluciones a la participante.

El llanto no tardó en llegar y Martitegui, señalado como el jurado con el que tenía peor onda, le deseó felicidad en su camino. “Fue un placer tenerte con nosotros. Cocinás muy bien. Gracias por cocinarnos, por estar con nosotros, por ponerle la energía que le pusiste. Te deseo lo mejor y que a partir de ahora tu vida sea muy feliz”.

“Gran persona, gran actriz, gran cocinera y gran madre. Solamente el plato queda afuera”, reconoció Donato de Santis.

Por su parte, Tobal se despidió y contó que en más de una oportunidad había recibido la propuesta de participar del reality y no había aceptado. “Es un programa que te genera adrenalina y te desafía”, cerró su participación en el certamen con posibilidad de regresar en el repechaje.