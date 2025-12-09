Maxi López se hartó de Wanda Nara y la fulminó en MasterChef Celebrity

La expareja mantuvo un fuerte cruce, entre risas, en medio de la prueba de cocina.

MasterChef Celebrity no para de dar cruces entre Wanda Nara y Maxi López , quienes formaron una pareja y tuvieron hijos en una historia conflictiva de amor. La picardía del exfutbolista volvió a meterlo en la primera plana del mundo del espectáculo y brilla en el certamen de cocina en el cual terminó su experiencia para volver a Suiza con su actual pareja.

Durante la edición de este lunes, la conductora y el participante tuvieron un cruce a los gritos en medio de risas que dejó en evidencia un sincericidio por parte de López, que retrotrajo a los años donde mantuvieron un vínculo amoroso. Luego de que Wanda le grite apurándolo para que termine su plato, el ex jugador fue claro.

“El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchándolo. No lo quiero más”, soltó y luego agregó en su relato: “Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora dejame tranquilo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefenoticias/status/1998412838176530555&partner=&hide_thread=false "El timbre de voz de Wanda es muy agudo"



El desafío no era fácil, y la dupla Maxi López – Susana Roccasalvo lo sintió. Pero cuando Wanda intervino para acomodar a Maxi, una frase de su ex se volvió imposible de ignorar:

"Muchos años escuchando ese timbre… ya no lo quiero… pic.twitter.com/UGG7ss7yfJ — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 9, 2025

La excéntrica decoración de Wanda Nara con 7 árboles de navidad

Fiel a su estilo y las posibilidades económicas que le permite el trabajo hecho a lo largo de su vida, la empresaria y conductora televisiva Wanda Nara preparó las decoraciones en su domicilio del Chateau Libertador de la Capital Federal en vísperas de la navidad. Lejos de ser modesto, sorprendió en sus redes sociales con imágenes donde muestra lo hecho.

En el interior de su departamento se ven decorado siete árboles de navidad decorados, siendo uno de ellos más grande y mostrando distintas imágenes de momentos que vivió con los hijos que tiene producto de algunas relaciones que tuvo en su vida.

En gran parte fueron árboles con luces blancos y con decoraciones que no pasaron desapercibidos en las redes sociales por lo que sus seguidores destacaron la decisión.