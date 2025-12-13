Guerra interna en Telefe: todo mal entre Wanda Nara y una estrella del canal

La blonda siente que hay otras figuras que están ganando terreno y, en ese contexto, considera que la están corriendo de los lugares de privilegio.

Yanina Latorre agitó el avispero en la última emisión de "Sálvese quien pueda" (América TV) al revelar información sensible sobre el clima interno en Telefe y el lugar que hoy ocupa Wanda Nara dentro del canal. Según contó la panelista, sus fuentes le indicaron que existen tensiones crecientes alrededor de la conductora de "MasterChef Celebrity", pese a que atraviesa uno de los momentos de mayor visibilidad de su carrera televisiva.

El foco de la discusión estuvo puesto en cómo la empresaria convive con los nuevos movimientos de la señal, el crecimiento de otros programas y el protagonismo de figuras históricas que vuelven a ganar terreno . En ese análisis, la especialista en chimentos aseguró que hay incomodidad puertas adentro y que la empresaria no estaría conforme con algunos cambios de escenario que se vienen dando en la pantalla.

La frase que encendió el debate fue contundente. “A mí me dijeron hoy que Wanda está odiada con que se esté hablando de Bake Off y de Verónica Lozano . Ella sintió en un momento que iba a ser la reina de Telefe, y Vero está creciendo mucho”, lanzó Yanina, provocando una inmediata reacción en redes sociales y dentro del propio panel.

Vero Lozano Vero Lozano será la nueva cara de "Bake Off".

El comentario abrió un intercambio picante entre los integrantes del programa. Lizardo Ponce tomó la palabra y marcó un límite: “No puede hacer todo tampoco”. En esa línea, planteó que el canal de las pelotas viene apostando a una diversidad de figuras fuertes y que eso puede generar roces cuando una conducción se vuelve demasiado central.

Latorre profundizó esa idea al señalar que la ex representante de futbolistas no estaría cómoda con el perfil del elenco que la rodea. “Evangelina Anderson, Marixa Balli, Sofi Martínez… todas con mucha banca. Ella siente que le hacen sombra”, aseguró, reforzando la versión de que el crecimiento de otras personalidades estaría generando ruido interno.

La tirria entre Wanda Nara y Verónica Lozano

Ximena Capristo buscó bajar el tono del conflicto y ofreció una mirada más equilibrada. “Ella tiene que ser segura de sí misma, le dieron una gran oportunidad”, opinó, remarcando que el lugar que ocupa la mayor de las Nara en la grilla sigue siendo privilegiado. Sin embargo, Yanina volvió a insistir con un punto sensible: el avance de Verónica Lozano dentro del canal.

Según sostuvo, el crecimiento sostenido de la presentadora de "Cortá por Lozano" habría impactado en las expectativas de la blonda respecto de su rol en Telefe y su proyección a futuro, pese a que tienen una buena relación. Fede Popgold aportó una mirada que reavivó la polémica y sintetizó el debate. “Verónica es conductora”, explicó, marcando una diferencia de perfil.

Otro eje del intercambio fue el peso del formato frente a su figura. Capristo planteó que tanto Bake Off como MasterChef muchas veces quedan completamente absorbidos por la presencia de Wanda. “El formato no se luce si todo pasa por ella”, sostuvo, apuntando a un posible desgaste narrativo.

Latorre, en cambio, defendió los resultados del ciclo gastronómico y fue tajante. “A MasterChef le va perfecto”, afirmó, dejando en claro que, más allá de las internas, los números respaldan el presente del programa y su impacto en la audiencia. El cierre del debate dejó una reflexión más amplia sobre la televisión actual y las aspiraciones de sus figuras. “Todos quieren ser Susana. Y ese rol ya no existe más”, lanzó Popgold.