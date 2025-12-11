Chau Wanda: Vero Lozano conducirá la nueva temporada de Bake Off Famosos

Telefé prepara cambios para la programación del 2026 y varias figuras que ya trabajan en el canal podrían verse alcanzadas con posibles cambios de programa. Una de las figuras que tendría un nuevo desafío por delante sería la conductora Verónica Lozano .

“El cierre de año viene bien. Tenemos cierre de año y fiesta con el Up Front presentando la nueva programación con Iván de Pineda. El viernes está la ‘Telefiesta’, la fiesta del canal, así que todo bien”, dijo en diálogo con el reportero del programa Sálvese Quien Pueda (SQP).

Por otra parte Lozano se refirió a una posible salida de Vicky Xipolitakis de su programa: “Eso no está definido aún. Sí está convocada Marixa y se suma a partir de febrero . Sobre Vicky lo está viendo nuestro productor, Fede Levrino. Posiblemente, pueda estar afectada a nuestro programa y a otro más. O al Mundial. No está definido todavía”.

“A mí Marixa me encanta, pero no hubo una disputa con Georgina (Barbarossa). No tengo idea de esa parte. Es un súpernombre, es picante, canchera y puede hablar de todo”, dijo sobre la incorporación de Marixa y desmintió una pelea con otra figura de Telefe.

Luego agregó: “Honestamente, no está nada definido. A mí me encantaría que sigan todos. A veces se puede repartir y son tres días uno y dos días otro. Eso lo termina definiendo el canal. Como es un año del Mundial, creo que la quieren para que vaya a cubrirlo allá”,

Retomando su opinión sobre Xipolitakis, afirmó: "Vicky me encanta. Es súperrendidora, me parece que ha crecido mucho y ya hace 4 o 5 años que está con nosotros. Es súper funcional al equipo. Luego se refirió a tener un equipo rotativo: “Nunca lo hicimos, pero se puede implementar. No queremos que nadie se quede sin laburo también, así que esa podría ser la nueva modalidad”.

En el plano personal, se refirió sobre la posibilidad de conducir Bake Off Famosos: “Me lo ofrecieron. A mí me encantaría”, dijo y opinó sobre ocupar el rol de Wanda Nara: “Wanda está haciendo MasterChef. Está bien que se reparta el juego. Creo que está en la grilla del año que viene”.

“A mí no me gusta confirmar nada porque son tiempos muy complejos, no solo para la televisión sino para el laburo en líneas generales. Sí se habló, para ser honesta, y si está en la grilla que podría hacerlo yo”, dijo sobre la posibilidad de saltar al prime time con el certamen y agregó: “Es un formato que me encanta, que es súper lindo y laburé muy bien como participante. Conozco a la productora y me cierra por todos lados".