Así suena “Ladrón”, lo nuevo de Luck Ra junto a Karina

El cantante cordobés lanzó su nuevo tema luego de generar expectativa sobre los dos artistas que participaron del clip. ¿Quién es el tercer invitado?

Luck Ra presentó oficialmente este jueves su tema “Ladrón” con la colaboración de Karina “La princesita”. El cantante cordobés terminó con el misterio y previo a su presentación en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén lanzó nuevo videoclip que promete ser furor.

El tema generó gran expectativa entre los fanáticos del novio de La Joaqui ya que dio pistas sobre quiénes lo acompañaron. Muchos especularon en que se trataba de Nicki Nicole, Duki y hasta su propia novia. Sin embargo, el misterio se terminó cuando adelantó que Karina y Ramky formaron parte del nuevo éxito.

La F iesta de la Confluencia 2026 se prepara para vibrar al ritmo de la música que domina las plataformas, y la confirmación de Luck Ra en Neuquén es una de las cartas más fuertes en esta apuesta.

El artista cordobés, cuyo nombre real es Facundo Almenara Ordoñez, es la prueba de fuego del boom que vive el cuarteto fusionado con el pop urbano. Su estilo único le ha permitido pasar de ser una promesa a uno de los artistas más virales del país.

Luck Ra

El festival, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132, ofrecerá al público neuquino un show bailable y enérgico. Luck Ra comparte grilla con otros referentes juveniles como Trueno y La Joaqui.

El ascenso de Luck Ra ha sido meteórico, impulsado por temas que se convirtieron en éxitos instantáneos y que sonaron en todo el país. Su habilidad para tomar la esencia festiva del cuarteto cordobés y mezclarla con el sonido moderno del trap y el pop lo ha distinguido de otros artistas urbanos. Esto ha generado una base de seguidores enorme, garantizando que la noche que protagonice sea de alta convocatoria.