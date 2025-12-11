Cuáles son las dos exitosas series argentinas elegidas como favoritas por The New York Times

La reconocida revista publicó el listado de menciones honoríficas de las mejores series internacionales de 2025.

The New York Times ha ganado prestigio con el paso de los años año con su selección anual donde realiza menciones honoríficas de las mejores series internacionales. Esta elección es una referencia para la industria televisiva mundial debido a que se analizan más de mil títulos internacionales.

Para el orgullo argentino, dos series nacionales disponibles por Netflix y Disney + fueron seleccionadas en el listado anual que evaluó las producciones de 2025. Una de ellas es El Eternauta , que causó una revolución en sus seguidores como también a nivel mundial quedando número 1 en trece países (Argentina, Brasil, Chile, República Checa, El Salvador, Italia, Panamá, Paraguay, Eslovaquia, España, Turquía, Uruguay y Venezuela) y alcanzó el Top Ten en 87 país en los primeros cinco días desde su publicación.

Sumado a esta serie, los críticos James Poniewozik y Mike Hale destacaron también a la serie "El mejor Infarto de mi vida", una serie que se basa en un escritor frustrado que sobrevive a un infarto gracias a los dueños de la casa que habita.

Series de Japón, Suecia, Italia, Dinamarca, Israel, Sudáfrica y Reino Unido también fueron elegidas en el listado. Aparecen Asura (Japón), Dan Da Dan (Japón), Diario de una chica experta en desastres de amor (Suecia), Exterior night y Mussolini: Hijo del siglo (Italia), Families Like Ours (Dinamarca), Just for Today (Israel), Kiff (Sudáfrica), Maffia (Suecia) y Unforgotten (Reino Unido).

Entre las más vistas de Netflix, esta nueva serie western es ideal para maratonear todo el fin de semana

Ideal para los fanáticos del western, Netflix acaba de lanzar una nueva serie que rápidamente se metió entre las más vistas de la plataforma de streaming. Se trata de “Los abandonados”, una producción ambientada en el Lejano Oeste que cuenta con siete capítulos para maratonear. Ubicada en el 1800, relata la historia de dos familias que luchan por la supremacía.

Con un elenco de lujo, este estreno está protagonizado por dos estrellas de Hollywood: Gillian Anderson, famosa por ser la querida agente Dana Scully en “Los Expedientes Secretos X”, y Lena Headey, quien interpretó a la temible reina Cersei Lannister en “Game of Thrones”.

De qué se trata “Los abandonados”, la nueva serie de Netflix

La producción aborda la historia de dos familias, lideradas por mujeres, que se enfrentarán a una lucha de poder en un Estados Unidos de 1854. Su trama gira en torno a la búsqueda de fortuna, la supervivencia y los desafíos propios de un territorio donde cada decisión puede cambiarlo todo.

"Los abandonados trata sobre una familia de marginados y huérfanos, liderada por la ferozmente protectora matriarca Fiona Nolan, que se une para defender su tierra y a sí misma de la despiadada dinastía minera Van Ness, encabezada por la formidable Constance Van Ness. Mientras estas dos poderosas mujeres libran una guerra por la tierra y el legado, la serie explora la difícil línea entre la supervivencia y la ley, las consecuencias de la violencia y el poder corrosivo de los secretos mientras una familia improvisada lucha por conservar lo que les pertenece", señala la sinopsis.

La serie mezcla elementos del Lejano Oeste clásico con un relato contemporáneo cargado de tensión, logrando el equilibrio perfecto entre la acción del género western y el drama, ofreciendo duelos al amanecer, emboscadas, personajes marcados por pérdidas irreparables y momentos de vulnerabilidad genuina.

Cúal es el elenco de “Los abandonados”

El estreno gira alrededor de dos matriarcas: Fiona Nolan y Constance Van Ness. Lena Headey se pone en la piel de Fiona, líder de una familia compuesta por varios hijos adoptivos que se niega a permitir que la poderosa familia Van Ness los expulse del rancho ganadero que construyó en Jasper Hollow, una zona rica en plata.

Por el otro lado, Gillian Anderson le da vida a Constance Van Ness, una matriarca que busca proteger y hacer crecer la fortuna minera que heredó de su esposo y luego duplicó. Su objetivo es consolidar el poder del clan Van Ness, algo que la lleva a enfrentarse a la familia de Fiona.

El resto del reparto está compuesto por:

Nick Robinson como Elias Teller

Diana Silvers como Dahlia Teller

Aisling Franciosi como Trisha Van Ness

Lucas Till como Garret Van Ness

Lamar Johnson como Albert Mason

Natalia Del Riego como Lilla Belle

Toby Hemingway como Willem Van Ness

Michiel Huisman como Roache

Michael Greyeyes como Jack Cree

La serie retrata la pelea entre dos familias en pleno Lejano Oeste.

Todos los estrenos de series de Netflix para diciembre 2025

