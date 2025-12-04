Sin bañarse y durmiendo en el piso: así pasa los días Nicolás Payarola en la cárcel

El exabogado de Wanda Nara está acusado de estafas, administración fraudulenta y posibles maniobras de lavado de dinero.

Nicolás Payarola está preso tras quedar envuelto en una causa por estafas, administración fraudulenta y posibles maniobras de lavado de dinero. Su estadía en la cárcel donde está detenido desde el pasado 27 de noviembre no es de las mejores y filtraron cómo pasa sus días esperando la decisión de la justicia.

Según el periodista Gustavo Méndez, los días de Payarola tras las rejas en una comisaría de Pacheco los comparte con dos acusados de abuso sexual y otro que tiene una causa por violencia de género.

De acuerdo a Méndez, el exabogado de la Nara “duerme en un colchón tirado en el piso” y “le llevaron una muda de ropa y elementos de higiene porque no se estaba bañando”. Además, contó que el hombre a quien le imputan 11 hechos de estafas, entre ellas, la de Gonzalo Montiel, recibe cigarrillos y comida de un exfiscal. “Fuma dos atados por día”, agregó.

Payarola que continuará detenido pidió que Wanda Nara sea citada como testigo ya que fue su clienta antes del escándalo judicial. Incluso su pareja, la abogada Sofía Belén Ferrarazzo, también podría quedar detenida por la misma causa.

Mauro Icardi contra Payarola

Mauro Icardi se burló de Wanda con un palito a Payarola

Mauro Icardi celebró la detención de Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, con un contundente mensaje en sus redes sociales.

El posteo del futbolista llegó minutos después de que se conociera que Payarola había sido detenido en su casa de Barrio “El Gold” de Nordelta por “el delito de defraudación por administración en perjuicio del patrimonio” de Gonzalo Montiel.

La actual pareja de La China Suárez usó la clásica frase de Guillermo Francella “Hermosa mañana, verdad?” Y reflexionó sobre la escandalosa situación que vivió con el letrado que defendió hasta hace algunas semanas los intereses de Isabella y Francesca en nombre de Wanda Nara.

“Como habían dicho???? “Cada uno tiene el abogado que merece” nunca estuve tan de acuerdo con una frase”, escribió Icardi quien usó emoticones de aplausos y risas sobre la situación.

“Permítanme dudar lo de “Buenos abogados y sobretodo grandes seres humanos”, sumó el futbolista.

Luego calificó a Payarola como “lacra”, “estafador” y “ladrón” y fue contundente sobre el final del mensaje. “Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar”.

Minutos después, subió la foto del abogado detenido en la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de Tigre. “Que paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenían “amiguitos” y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo. Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu “mujer” todos tus cómplices”, concluyó con emoticones de aplausos celebrando la detención.