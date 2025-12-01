Un preso terminó internado en grave estado luego de tragarse un tenedor

Un interno de una cárcel de Santa Fe fue trasladado de urgencia al hospital, donde se encuentra internado desde el sábado bajo estricta seguridad.

Un insólito episodio tuvo lugar en la cárcel de Piñero en la provincia de Santa Fe este sábado por la tarde, cundo un preso tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Cullen luego de tragarse un tenedor metálico.

La compleja situación del interno de la unidad penal de máxima seguridad integrante del Anexo 1, el sector para aquellos que "no pueden mezclarse con los demás", activó un fuerte operativo policial y sanitario debido al riesgo que representaba para su salud y por su condición de detenido de alto perfil.

El móvil del Servicio Penitenciario llegó al centro de salud alrededor de las 19 horas, acompañado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias . Por el momento se desconoce el motivo o cómo ocurrió este accidente inédito.

tenedor preso carcel

Amplio operativo de seguridad por el preso internado

El interno, identificado por las siglas A. C., de 27 años, fue ingresado a emergencias con una lesión interna provocada por la ingestión del utensilio metálico.

Fuentes del hospital Cullen confirmaron que el detenido permanece internado bajo vigilancia permanente mientras los médicos evalúan su estado clínico y deciden los próximos pasos del tratamiento. Por el momento no se detalló si se trató de un hecho accidental o voluntario, si fue parte de una estrategia para que se lleve a cabo el traslado, si fue un intento de autolesión o una consecuencia de un padecimiento psicológico.

El operativo involucró no solo a personal del hospital, sino a agentes penitenciarios, fuerzas policiales y equipos médicos de emergencia.

hospital cullen santa fe

En paralelo, autoridades de la cárcel de Piñero iniciaron una investigación con el objetivo de determinar en qué circunstancias se produjo la ingesta del tenedor. La gravedad del caso reavivó el debate sobre las prácticas de autolesión dentro de las cárceles, algunas utilizadas por reclusos como método para obtener traslados o evadir condiciones de encierro.

Un preso se tragó una bombilla para poder salir de la cárcel

Meses atrás se conoció un caso similar al del interno de Piñero. A mediados del mes de agosto, un detenido que estaba alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, en el extremo oeste de la ciudad, se tragó una bombilla de mate en horas de la noche. Tuvo que ser trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue operado con éxito, ya que los médicos lograron sacarle el elemento.

Identificado como Oscar Fabián Rodríguez (35), tuvo que pedir asistencia médica a causa de una dolencia estomacal, y fue llevado de urgencia hasta el hospital, donde se corroboró en una placa radiográfica que había ingerido una bombilla. El utensillo había quedado atravesado en la zona toracoabdominal.

radiografía preso carcel

El presidiario oriundo de Venado Tuerno, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, quedó internado en observación, a la espera de una evolución favorable.

El recluso cayó preso el 5 de febrero de 2016 por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples. En un primer momento, fue alojado en la cárcel de Piñero, pero luego fue derivado a otro predio penitenciario.