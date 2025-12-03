Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Hoy fue un día especial para Rocío Marengo y Eduardo Fort , quienes celebraron la llegada de su primer hijo en común en el momento más emotivo de sus doce años de relación. Isidro llegó al mundo esta tarde en el Sanatorio Otamendi, luego de unos días complicados que derivaron en la internación de la modelo.

César Carozza, el abogado de la familia Fort y amigo de la pareja, confirmó la feliz noticia a los medios. “Está perfecto, por suerte. Si bien nació prematuro, están con Rocío muy bien”, aseguró, sobre el parto mientras enfatizaba que tanto la flamante mamá como el bebé se encuentran en un buen estado de salud.

La modelo se convirtió en madre por primera vez, mientras que es el cuarto hijo del empresario, que es papá de Macarena y los mellizos Angie y Pietro. La noticia causó gran alegría en sus seres queridos y en sus seguidores, ya que se trata de una lucha de largo tiempo de Marengo, cuyo embarazo había experimentado algunas dificultades en los últimos días.

image

Marengo fue internada de urgencia el 29 de noviembre para que guarde reposo absoluto y evitar de esta manera cualquier complicación en la semana 33 de gestación. A lo largo de la internación, Marengo contó con el apoyo incondicional de Eduardo Fort, quien permaneció a su lado durante todas las noches en el sanatorio. El entorno de la pareja se hizo presente con muestras de afecto y visitas al sanatorio.

Las famosas que se acercaron a acompañar a Rocío Marengo

Amigas como la abogada Ana Rosenfeld y las influencers Belu y Emily Lucius se acercaron para acompañar a Rocío Marengo, llevándole obsequios y palabras de aliento. Además, figuras del espectáculo como Belén Francese, Aníbal Pachano y Daniel Ambrosino enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales, sumándose a la cadena de buenos deseos.

Previamente, la pareja fue mostrando diferentes momentos de este proceso, él siempre con un perfil más reservado y ella mucho más acostumbrada al juego mediático, como cuando habló durante la fiesta en la que revelaron que esperaban un varón. “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”, comentó Marengo, al intentar explicar los sentimientos que la abordaban en ese instante.

image

En ese contexto, se permitió bromear sobre una posible boda en el corto plazo. “Hoy le dije que era el día para que me pida casamiento, pero le voy a decir que no. Igual, no lo descarto”; manifestó la modelo. Y más allá de cualquier broma de ocasión, sabía que lo que los unía era mucho más fuerte que cualquier papel firmado. “Bebito es más que un casamiento porque es la verdadera unión para toda la vida”, sentenció.

La actriz anunció su embarazo a mediados de junio en el programa chileno Primer Plano, emitido a través de la pantalla de Chilevisión. Allí se refirió por primera vez a la concreción de su sueño, el trayecto que recorrió hasta llegar a este lugar y reveló intimidades sobre su bebé en camino. Luego, a través de Instagram compartió su alegría y mostró la primera ecografía de su hijo.