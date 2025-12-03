El complicado estado de salud de Cacho Garay

Al mismo tiempo que enfrenta una grave acusación por violencia de género y abuso sexual, el humorista Cacho Garay atraviesa un complicado estado de salud por el que debieron amputarle todos los dedos de un pie.

Según explicó su abogado, Leonardo Pasccon, la situación médica del artista derivó directamente de su diabetes, que generó una serie de problemas que no pudieron ser controlados. “La situación de Cacho me preocupa más del lado humano y personal que la situación judicial porque tiene una diabetes que le ha generado problemas en los dedos de uno de sus pies y esto tiene que ver con todo lo que viene enfrentando”, señaló en diálogo con Mitre Live.

El letrado detalló además que Garay viene atravesando un deterioro físico marcado. Según precisó, tiene “serios problemas de movilidad de raíz de las cirugías” y advirtió que ese cuadro crítico “lo destruyen de a poco”. “Tiene altibajos, una ansiedad y una angustia muy fuerte y es un tipo muy querido por sus amigos. Le han amputado todos los dedos de un pie y esto le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo”, agregó.

image

El avance de la enfermedad hizo que Garay ya no pueda vivir en su casa de siempre. Por eso, el humorista tuvo que mudarse a un domicilio alquilado, donde cumple con las exigencias dispuestas por la Justicia: presentarse una vez por mes en Fiscalía para acreditar domicilio y no salir de la provincia de Mendoza.

Cacho Garay fue acusado por su expareja Verónica Macías de violencia de género y abuso sexual. Tras cumplir la detención, el comediante recuperó la libertad tras abonar una fianza de un millón de pesos, aunque sigue imputado por una larga lista de delitos: amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial.

Cacho Garay en su peor momento: irá a juicio oral y podría ir 20 años preso

A poco tiempo de ser beneficiado con la prisión domiciliaria, la Justicia determinó que el humorista Cacho Garay irá a juicio oral muy pronto para poder esclarecer si es responsable de algunos de los delitos que pesan sobre él hace meses.

image

“Hay un vuelco en la causa, ya mismo irá a juicio oral y también sorprende el cambio de defensa”, comenzó detallando la conductora Mariana Fabbiani sobre la situación del humorista que está acusado de presunto abuso sexual y violencia de género.

“Irá a juicio oral acusado de 10 delitos que lo pueden llevar a 20 años de prisión”, explicó el periodista Martín Candalaft sobre la situación del cómico que hace años tiene problemas con la Justicia. Luego el panelista detalló cada uno de los delitos: “El más grave es abuso sexual contra su expareja Verónica Macías, tenencia de armas de fuego, amenazas, robo y demás que le darían una pena de alrededor de 20 años de prisión”.

Ante esto, la conductora remarcó: “De golpe él decidió cambiar su defensa y apurar el juicio oral, a pesar de que ya había conseguido la domiciliaria, la libertad”.