Los invitados a las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se viene un nuevo fin de semana y uno de los clásicos de la televisión argentina ya anunció a sus invitados.

La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en la pantalla de El Trece. Otra vez, el despliegue de figuras estelares de la política, el espectáculo y el deporte prometen una cita imperdible para los televidentes de la señal del solcito

El sábado, Mirtha presentará La Noche de Mirtha a las 21:30. En el centro de la escena, la modelo Vicky Xipolitakis compartirá espacio con la abogada y panelista Alejandra Maglietti. La vida de la chaqueña se vio sacudida en los últimos días: recientemente fue madre y, el viernes pasado, atravesó una verdadera tormenta. Su novio, el empresario Juan Manuel Lago, es dueño de una de las fábricas alcanzadas por el fuego que arrasó el polo industrial de la zona de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

No estarán solas y la actualidad tendrá su espacio habitual de cada jornada. En esta oportunidad, periodista Diego Cabot tomará la palabra para desglosar las novedades de la Causa Cuadernos, la investigación que desató uno de los juicios por corrupción más relevantes de la historia de Argentina.

image

La conversación alcanzará nuevas profundidades con la presencia del escritor Federico Andahazi. La semana anterior, había emocionado en el teatro del Complejo Cultural de Cipolletti, donde presentó su última novela, “Mares de furia”, en pleno marco de la Feria del Libro.

La mesaza de Juana Viale

El domingo, desde las 13:45, la posta pasará a Juana Viale y su ya clásico Almorzando con Juana. La Mona Jiménez, leyenda de la música popular, animará la sobremesa. El cantante se encuentra en plena campaña de promoción de El baile más grande del universo, su histórico show programado para el próximo 29 de noviembre, cuando subirá al escenario del Estadio Único de La Plata, donde se propone hacer honor a ese nombre.

Luck Ra, furor de la fusión del cuarteto y el pop urbano y nuevo embajador argentino en España, llegará también a la mesa tras haber colmado el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires con casi 50.000 personas. La consagración del cordobés no es menor: ha anunciado sus dos primeros conciertos en territorio español y, además, fue el ganador de La Voz Argentina junto a su equipo.

image

Entre las risas y confesiones se sumará Martín Fabio, conocido como El Mono, cantante de Kapanga, emblema del rock nacional, quien celebra 30 años de éxitos. Su visita ocurre en medio de una pausa obligada tras girar por Europa y, a instancias del consejo médico, luego de los problemas de salud que experimentó en el pasado. El grupo quilmeño es fan confeso de la Mona, al punto de grabar algunos de sus clásicos como “Me mata” o “Agujita de oro”.

La última carcajada estará a cargo del humorista tucumano Miguel Martín, conocido como El Oficial Gordillo. Con este menú de invitados, las mesas de Mirtha y Juana latirán, una vez más, al ritmo de la actualidad, el arte y la pasión argentina, y, acorde a la tradición, dejarán frases y comentarios para el resto de la semana.