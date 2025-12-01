Rocío Marengo aclaró el motivo de su internación a sus 33 semanas de embarazo

La internación de Rocío Marengo en el Sanatorio Otamendi desde durante el último fin de semana generó una fuerte preocupación por la salud de su bebé, aunque la modelo decidió transmitir tranquilidad a través de un tierno mensaje que, según explicó, publicó “por error” en Instagram y que no tardó en viralizarse.

En medio de la incertidumbre, el gesto se transformó rápidamente en una señal de alivio para sus seguidores, atentos a cada novedad de su embarazo. A las 33 semanas de gestación, la modelo fue ingresada al sanatorio luego de un control de rutina en el que los médicos detectaron indicadores que merecían un seguimiento más estricto.

Por esa razón, recomendaron reposo absoluto e internación preventiva para evitar cualquier tipo de complicación en esta etapa final de su primer embarazo, un proceso que ella había deseado profundamente durante años. Tal como confirmó la propia modelo, tanto ella como el bebé permanecen estables y bajo la observación permanente del equipo obstétrico. A su lado continúa Eduardo Fort, quien la acompaña de manera ininterrumpida durante este momento sensible.

En medio de la preocupación generalizada y las especulaciones que comenzaron a circular, Marengo compartió un contenido que no tenía pensado publicar como reel. “Uyyy, era para subir a la historia y se me subió al reel! Pero veo muchos lindos mensajitos así que me da lástima borrarlo”, escribió. El posteo, acompañado de corazones y una imagen tomada desde la habitación del sanatorio, también incluyó una mención dedicada especialmente a su pareja: “Con los corazones borré a Edu que está acá al pie del cañón bancando todo y más!!!”. Esa frase reforzó la imagen de unidad y apoyo con la que la pareja enfrenta estas horas de incertidumbre.

El cierre del mensaje fue el fragmento más emotivo y el que despertó una ola de comentarios llenos de cariño por parte del público: “Bebito, te esperamos con mucho, mucho amor. ¡Te amamos, mamá y papá!”. Con esas palabras, la modelo dejó en claro la ilusión con la que atraviesa estas últimas semanas, al mismo tiempo que brindó una señal de tranquilidad sobre el estado del embarazo.

Los motivos de la internación de Rocío Marengo

Luego de haber sido internada en las primeras horas de la tarde del pasado viernes por un pequeño percance relacionado con su embarazo, que motivó su ingreso al sanatorio Otamendi para quedar bajo control médico, Rocío Marengo finalmente habló y explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a permanecer en observación.

Desde la cama del nosocomio y acompañada por Eduardo Fort, su pareja y padre de su hijo, aprovechó para dirigirse directamente a sus seguidores: "Hola a todos. Queremos contarles que con bebito estamos re bien", escribió, transmitiendo tranquilidad frente a la preocupación que se había generado al conocerse la noticia.

La modelo también detalló las razones de su internación y contó por qué eligió no hacerlo público desde el primer momento. “Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”, expresó. Además, aclaró que la indicación médica fue estricta: “Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”.

"Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila", destacó la modelo sobre la atención recibida y la calidad de los profesionales.