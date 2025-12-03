Espectáculos La Mañana Lionel Messi Con Messi desde Miami, estos son los 82 personajes del 2025 para la revista Gente

La revista realizó la típica foto con los personajes de personajes en distintos rubros en el lujoso Faena Art Center.







La gala de los personajes del año reunieron a una extensa lista de famosos que fueron llamados para participar del evento como las figuras destacadas del 2025 luego de un análisis hecho por la revista Gente que es la encargada de realizar la famosa foto de portada donde aparece cada una de las figuras.

Entre los nombres apareció el del astro rosarino Lionel Messi quien desde Miami, Estados Unidos, se hizo presente de forma virtual al no poder asistir al evento por los compromisos deportivos con su club. Sin embargo en el recinto del Faena Art Center, ubicado en Puerto Madero, estuvieron figuras como Mirtha Legrand, Moria Casán, los protagonistas del duelo de streaming Nico Occhiato y Migue Granados, como también la picante periodista de espectáculos Yanina Latorre y hasta la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien pasará a ser senadora de la Nación.

Entre las figuras del deporte y el espectáculo también participó Nadia Cerino" también conocida como Nadia “Coralina”. "Es una bióloga marina del CONICET, especialista en los ecosistemas marinos profundos. Fue una de las integrantes de la expedición “Talud Continental IV” (julio-agosto 2025), una misión científica en el Cañón de Mar del Plata, transmitida en vivo desde el buque oceanográfico Falkor. Cerino se convirtió en sensación viral siendo una de las voces que describió la fauna marina y cautivó a quienes se conectaban al streaming al transmitir su pasión por su profesión.", reveló la revista en losmotivos por los cuales decidieron llamarla a los personajes del año.