Con Messi desde Miami, estos son los 82 personajes del 2025 para la revista Gente
La revista realizó la típica foto con los personajes de personajes en distintos rubros en el lujoso Faena Art Center.
La gala de los personajes del año reunieron a una extensa lista de famosos que fueron llamados para participar del evento como las figuras destacadas del 2025 luego de un análisis hecho por la revista Gente que es la encargada de realizar la famosa foto de portada donde aparece cada una de las figuras.
Entre los nombres apareció el del astro rosarino Lionel Messi quien desde Miami, Estados Unidos, se hizo presente de forma virtual al no poder asistir al evento por los compromisos deportivos con su club. Sin embargo en el recinto del Faena Art Center, ubicado en Puerto Madero, estuvieron figuras como Mirtha Legrand, Moria Casán, los protagonistas del duelo de streaming Nico Occhiato y Migue Granados, como también la picante periodista de espectáculos Yanina Latorre y hasta la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien pasará a ser senadora de la Nación.
Entre las figuras del deporte y el espectáculo también participó Nadia Cerino" también conocida como Nadia “Coralina”. "Es una bióloga marina del CONICET, especialista en los ecosistemas marinos profundos. Fue una de las integrantes de la expedición “Talud Continental IV” (julio-agosto 2025), una misión científica en el Cañón de Mar del Plata, transmitida en vivo desde el buque oceanográfico Falkor. Cerino se convirtió en sensación viral siendo una de las voces que describió la fauna marina y cautivó a quienes se conectaban al streaming al transmitir su pasión por su profesión.", reveló la revista en losmotivos por los cuales decidieron llamarla a los personajes del año.
Quienes fueron los participantes de la gala
1-Lionel Messi
2-Leandro Paredes
3-Moria Casán
4-Nico Vázquez
5-Agustín "Rada" Aristarán
6-Albana Fuentes
7-Evelyn Botto
8-Flor Jazmín Peña
9-Ignacio Russo
10-Juli Castro
11-Laurita Fernández
12-Marti Benza
13-Nacho Elizalde
14-Paula Chaves
15-Nati Jota
16-Marcos Giles
17-Ángela Torres
18-Martín Garabal
19-Momi Giardina
20-Rodolfo Barili
21-Evangelina Anderson
22-Nelson Castro
23-Juanita Viale
24-Mariana Fabbiani
25-Julieta Prandi
26-Santi Talledo
27-Luli González
28-Mernuel
29-Sofía Gonet
30-Bauleti
31-Lucas Spadafora
32-Anita Espósito
33-Cami Mayan
34-Daniela Celis
35-Malena Pichot
36-Marina Bellati
37-Santiago Korovsky
38-Guillermo Francella
39-Ariel Staltari
40-Nicolás Occhiato
41-Migue Granados
42-Luquitas Rodríguez
43-Tato Algorta
44-Juli Poggio
45-Grego Rossello
46-Spreen
47-Matías Bottero
48-Fede Popgold
49-Nadia Cerino.
50-Thomas Marthi
51-Ángel de Brito
52-Yanina Latorre
53-Wanda Nara
54-Valeria Mazza
55-Sofi Martínez
56-Pampita
57-Darío Barassi
58-Mirtha Legrand
59-Gastón Dalmau
60-Mora Bianchi
61-José María Listorti
62-Fer Dente
63-Juan Ingaramo
64-Luck Ra
65-Joaquín Levinton
66-Louta
67-Yami Safdie
68-Tobías Medrano y Matías Rapen (La T y la M)
69-Darío Turovelzky
70-Luis Galli (CEO de Newsan)
71-Jorge De All
72-Analía Maiorana
73-Gerardo Zamora
74-Martín Cabrales
75-Patricia Bullrich
76-Diego Santilli
77-Maxi López
78-Gastón Edul
79-Pedro de Santana Maia
80-Mortedor
81-Martín "Trinche" Dardik
82-Nicolás Behringer
