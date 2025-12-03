El error de Sofi Martínez sobre fútbol que desató la burla de todo MasterChef Celebrity

La periodista deportiva tuvo un inesperado blooper que causó furor en el estudio de grabación y las redes sociales.

Sofía Martínez tuvo un blooper inesperado en MasterChef Celebrity que despertó una inmediata reacción por parte de sus compañeros que no dudaron en bromear con la situación. Es que en medio de una trivia presentada por Wanda Nara la periodista falló una respuesta clara sobre un gol legendario de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el mundial 1986.

Justo falló quien más especializada está en la materia debido a su rol como periodista deportiva en distintos programas y transmisiones futbolísticas. Con la atención de los participantes, Wanda leyó la pregunta: “ ¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial ’86?” .

Al escuchar cuál era la pregunta, todos respondieron dando por aludido que la respuesta sería correcta por sus conocimientos:“¡Nooo! ¡Noooo!”, se escuchó mientras que Wanda sostuvo: “¡Justo le cayó a ella!”. Sin embargo, contra todo pronóstico, Martínez falló la respuesta: “El gol del siglo”

La gala de anoche de Masterchef tuvo un desafío particular para los participantes, quienes tuvieron que responder algunas preguntas. El turno de Sofi Martínez parecía sencillo de resolver ya que le tocó hablar de fútbol y de Maradona.



Andy Chango, compañero con el que luego desarrolló un plato, soltó: “¡Buscate otro trabajo!”. A su vez Alex Pelao tampoco dudó en burlarse de lo ocurrido entre risas: “¿Vos realmente hacés fútbol?”. Con este panorama, la conductora reveló la respuesta correcta: “¡La mano de Dios, Sofi! Era la mano de Dios”

“¡Ah, ‘con la mano’ no escuché! El ‘de los ingleses’ pensé”, dijo ante los presentes mientras que en la grabación individual soltó: “Me quiero matar. Pero lo escuché mal, escuché mal. ¿Podemos hacer otra vez? Porque yo lo sé, obviamente que lo sé, como todo el país”.

Yanina Latorre es la nueva figura de MasterChef Celebrity

Yanina Latorre se sumará en las próximas semanas a la reciente y exitosa edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. La conductora hará el pase del año aunque será de forma temporal.

La rubia reemplazará a Maxi López quien viajará a Suiza y acompañará a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su hijo. El anuncio se hizo este lunes en el programa que la mujer de Diego Latorre conduce por la pantalla de América donde ambos confirmaron la noticia que generó todo tipo de especulaciones.

El exfutbolista y el gran candidato a ganar MasterChef Celebrity se ausentará al menos durante un mes y regresará a la Argentina el 5 de enero.

Latorre quiso saber cómo había sido la elección de su nombre para el reemplazo a lo que López contó: “A mí me pusieron el nombre y dije que si”, en referencia a la propuesta de la producción de Telefe. “Prometí cuidarle el lugar”, afirmó la rubia que reconoció que sabe cocinar, pero que tiene pánico por las exigencias que tiene la competencia en tiempo real.

Claro que la participación de Yanina en el reality será una de las más esperadas ya que se cruzará con Wanda Nara con quien tiene una relación de amor y odio. De hecho, la Angelita le consultó a Maxi si había aceptación de la conductora ya que la tiene bloqueada en Instagram.

La primera salida de Maxi López tuvo como reemplazo a Marley quien le guardó muy bien su lugar cuando el ex futbolista tuvo que viajar de urgencia a Suiza en medio del accidente de su mujer.