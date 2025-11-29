Rocío Marengo, internada en la recta final de su embarazo: qué le pasó

Rocío Marengo se encuentra en la recta final de su primer embarazo, aunque de manera inesperada, ya que permanece internada en el Sanatorio Otamendi desde hace 48 horas. La modelo fue ingresada para ser sometida a estricta observación médica y reposo absoluto, tras un control de rutina. Ocurre que los obstetras detectaron ciertos indicadores en los últimos días que encendieron una alarma , recomendando la internación como medida de precaución.

A pesar de la preocupación generada por la noticia, la modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicarse directamente con sus seguidores y llevarles calma. En una historia compartida, escribió: “¡Hola a todos! Queremos contarles que con bebito estamos re bien ”, buscando despejar rápidamente los rumores sobre su estado. De hecho, confesó que al principio quiso “evitar contar" que se encontraban hospitalizados para no preocupar a sus seres queridos , aunque la situación no es tan compleja.

La influencer explicó que el motivo principal de la decisión de los profesionales de la salud es “hacer reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto” . En la imagen compartida desde el sanatorio, se la vio acompañada por su pareja y padre de su hijo, Eduardo Fort . Además, la ex participante del "Bailando" destacó la calidad de la atención recibida y expresó: “Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”.

La modelo se mostró en calma y enfocada en todo momento en el bienestar de su bebé, revelando algunos detalles sobre su estado de salud. En principio, comentó: “Bebito está perfecto y si me tengo que quedar toda la vida para que él esté bien, no tengo problema”. Sumó con alegría que su hijo “es re gordito" y que "está con un peso espectacular”, y confirmó que le quedan diez días de reposo absoluto.

La compleja situación judicial de Eduardo Fort

Mientras tanto, el hermano del empresario chocolatero no la pasa para nada bien: por lo pronto, enfrenta un complejo revés legal. Según informó Cora Debarbieri en "A la tarde", el hombre de negocios está afrontando un embargo de una suma multimillonaria por parte de su exesposa, Karina Antoniali. La disputa se centra en el reclamo de alimentos que la mujer exige en concepto de manutención para sus hijos en común.

La demanda se basa en la manutención de los mellizos Angie y Pietro, de 16 años, que Fort no estaría pagando desde 2022. La periodista señaló que, según la legislación vigente, el tío de Martita y Felipe también podría deberle alimentos a su hija mayor, Macarena: esto se debe a que la joven de 24 años se casó el año pasado, lo que podría influir en la obligación de su padre.