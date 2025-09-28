Rocío Marengo reveló el sexo de su bebé: cuando nace y los nombres elegidos

Después de un largo recorrido marcado por la perseverancia, distintos tratamientos médicos y una profunda entrega personal, Rocío Marengo junto a su pareja, Eduardo Fort , atraviesan una etapa única e irrepetible en sus vidas: la dulce espera de su primer hijo.

Este fin de semana, entre emociones difíciles de describir y un clima de felicidad compartida, ambos decidieron anunciar públicamente el sexo del bebé tan deseado. Pero, fieles a su estilo, no se limitaron a un simple posteo o a una revelación íntima, sino que organizaron un evento familiar muy especial para concretar el famoso gender reveal. Allí, las apuestas, los presentimientos y las intuiciones fueron protagonistas, y entre quienes acertaron se destacó Felipe, que se llevó la ovación de los presentes.

El encuentro se desarrolló en Punta Carrasco, en una lujosa residencia donde el ambiente se cargó de expectativa y emoción. Bajo un cielo con nubes que dejaban filtrar la luz de la tarde, familiares y amigos se acercaron con entusiasmo. Al ingresar, cada invitado debía elegir entre una estrellita celeste o rosa, símbolo de su predicción sobre si el bebé sería varón o mujer. De esa manera, se generó una especie de “votación colectiva” que anticipaba el resultado de la revelación.

Marengo.jpg Las vacaciones de Eduardo Fort y Rocío Marengo

Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron a lo grande

La cuenta regresiva llegó a su punto más emocionante a las 20.25. En ese instante, Rocío y Eduardo comenzaron a bailar juntos frente a una imponente escenografía armada con globos blancos, enormes osos de peluche y un gran cartel que rezaba: “Oh, baby”. Fue entonces cuando el empresario abrazó a la modelo, ambos se movieron con energía y alegría al ritmo de “A Sky Full of Stars”, la popular canción de Coldplay. El momento cúlmine ocurrió cuando las bengalas encendieron chispas y, de pronto, una densa nube de humo azul invadió el aire, revelando que el hijo en camino es un varón.

La emoción fue tal que los familiares y allegados no dudaron en abalanzarse sobre la pareja para felicitarlos, generando una especie de pogo improvisado en medio del jardín. Justo allí apareció en escena Felipe Fort, luciendo una campera negra y exhibiendo en su pecho una estrellita celeste, prueba de que había acertado en su predicción. Minutos después, Eduardo compartió unas palabras frente a las cámaras del programa Secretos Verdaderos (América), donde expresó con mucha emoción: “Una lucha, pero vamos a estar... Espero que se divierta la gente. Esta es una fiesta más que de revelación de sexo, es más para agradecer o para dar gracias de que se cumplió el sueño de Ro, el mío, todo. No, yo ya sabía. Sabía el sexo. Hay que mantenerlo”.

Felicidad plena

Conmovida por la situación, Rocío también sumó sus sensaciones, dejando ver la felicidad que la invade: “Una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, así que se agranda la familia. Felices. Y con toda esta energía linda de amigos, de familia. Todavía no hay nombre. Ahí estamos viendo, porque Edu quiere dos nombres, yo quiero uno. En fin. Y si quiere dos nombres, hay que buscar otro bebé”. La entrevista tomó un giro divertido cuando el cronista preguntó con picardía: “¿Pero de Boca, ¿no?”, a lo que Fort respondió sin dudar que sí. Sin embargo, Rocío rápidamente aclaró entre risas: “Si hablás con la madre, te dice que es de River, si hablas con él, te dice que es de Boca. Jorgito Brito, por favor mandame la camiseta firmada”.

"Es un momento muy emocionante"

El ambiente de celebración se completó con la intervención de Luis Ventura, conductor del ciclo, quien los saludó con afecto: “Rocío, alegría y felicitación. Un abrazo al papá también. Un abrazo grande. Un abrazo a Eduardo. La verdad, lo celebro. Yo tengo un cariño muy especial por la familia Fort y también por Rocío. Y me pone muy contento este momento que sé que lo han remado y lo han luchado los dos codo a codo”. La modelo, visiblemente emocionada, agradeció sus palabras: “Gracias a vos por estar. Sé que nos querés, nos conocemos hace muchos años, yo también te quiero mucho. Y la verdad que es un momento muy emocionante estar compartiendo con familia, con amigos. Nos costó mucho este bebé, fue muy deseado y muy buscado. Y todos los que están acá presentes acompañaron y algunos que no pudieron venir también. Pero bueno, es muy lindo celebrar esta llegada”.

Celebrar la vida, el amor y la compañía

La carga emotiva terminó quebrando a Rocío, quien no pudo contener las lágrimas. Entre sollozos, explicó: “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”.

Marengo 2.jpg

Durante la charla también se tocó el tema de los padrinos, aunque la respuesta de Eduardo dejó claro que aún no hay definición: “Es otro tema. Hay una lucha también. Otra negociación ahí. Pero ya es otra negociación afuera, no adentro”. Más adelante, llegó una de las consultas más esperadas: ¿Cuándo nacerá el bebé? Con una gran sonrisa, la modelo confirmó: “Esperamos para el 15 de enero”.

Antes de despedirse, Rocío recordó el instante en que descubrieron el sexo del bebé, revelando cómo vivieron ese paso tan esperado: “Imaginate, este embrioncito fue muy buscado, había estudios que podíamos tener un adelanto. No quisimos saber ni elegir, pero nos fuimos imaginando. Yo lo sospechaba, para mí era bastante claro. Aparte, ahora vamos a tener un video emotivo que es un poco mostrar la búsqueda y todo el paso a paso. Todas las pruebas que hice me daban varón, todo”.