Trato Hecho fracasó en América TV y lo sacaron del prime time: qué programa ocupa su lugar

La noche de América TV quedaría conformada por LAM; en el horario central se ubicaría “Pasó en América” y, a continuación, llegaría “Polémica en el Bar”.

El lunes 22 de septiembre marcó un esperado regreso en la pantalla de América TV : “Polémica en el Bar” volvió al aire. Con Mariano Iúdica como figura principal al frente de la conducción y acompañado por un grupo de panelistas y celebridades de renombre, el ciclo televisivo se presentó nuevamente como una de las grandes apuestas del canal.

Sin embargo, incluso antes de su relanzamiento oficial, la producción del programa ya había atravesado algunos inconvenientes relacionados con los horarios asignados. En un comienzo, se había confirmado —a través de Ángel de Brito— que el debut de “Polémica” sería a las 22 horas.

No obstante, a los pocos días, desde la productora resolvieron modificar esa franja y correr el inicio a las 22.40. De esta manera, la grilla de América quedó organizada de la siguiente manera: a las 20 daba comienzo “LAM”, a continuación, se transmitía una versión de apenas 40 minutos de “Trato Hecho”, y más tarde, cerca de las 22.40, se emitía “Polémica en el Bar”, que se extendía hasta la medianoche, momento en el que hacía su aparición “Pasó en América”.

Una de las personas que no tomó con demasiado agrado esta modificación fue Sabrina Rojas, quien decidió expresar públicamente su malestar. Lo hizo nada menos que en el streaming de Marcelo Tinelli, donde se mostró firme en su postura. "Yo siento que nos perjudicó, pero bueno", lanzó con evidente molestia. En ese mismo intercambio, cuando Tinelli intentó suavizar la situación explicando que la decisión correspondía al Chato Prada, la actriz reaccionó con ironía y agregó con picardía: "Le mandamos un beso al Chato", cerrando la frase con un gesto contundente: un “fuck you”.

La historia no terminó allí. Durante la emisión del viernes 26 de septiembre, en los minutos finales del programa, fue el propio Mariano Iúdica quien tomó la palabra para anunciar que la señal televisiva había decidido implementar una nueva grilla. Según sus propias palabras, a partir del lunes 29, la programación se organizaría así: "LAM con Ángel de Brito, Pasó en América y luego Polémica hasta que dé".

En otras palabras, lo que se comunicó de manera oficial es que, desde la semana siguiente, la noche de América TV quedaría conformada del siguiente modo: a las 20, como es habitual, “LAM” con De Brito y su panel de angelitas; en el horario central de las 22 se ubicaría “Pasó en América” con la dupla de Sabrina Rojas y Tartu; y a continuación, a partir de las 23, llegaría “Polémica en el Bar”, cuya duración quedaría sujeta al criterio del conductor, “hasta que dé”.

Pero con esta reorganización surge inevitablemente un interrogante que todavía no tiene una respuesta clara: ¿Qué pasará con “Trato Hecho”? ¿Dejará de estar en el aire de lunes a viernes? Según trascendió en los pasillos del canal, la decisión de la dirección de programación sería trasladar el ciclo conducido por Santi Maratea a los fines de semana. Es decir, ya no formaría parte de la grilla diaria de la semana, sino que se emitiría únicamente los sábados y domingos, aunque todavía no fue comunicado de manera oficial cuál será el horario definitivo que ocupará.

Más dudas que certezas

De este modo, queda abierta la incógnita: ¿será esta la grilla definitiva que mantendrá América TV para los próximos meses? ¿O podrían aparecer nuevos ajustes en los horarios en función de cómo respondan los televidentes y de los resultados que arroje el rating general del canal?