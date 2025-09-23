El dato que puso en alerta a América TV tras el regreso de Polémica en el Bar

El histórico programa Polémica en el Bar , creado por Gerardo Sofovich, volvió una vez más a la televisión con la conducción de Mariano Iúdica y un extenso número de panelistas, pero con alarmantes cifras de rating para la señal de América TV .

El ciclo, que mantuvo su esencia de debates y humor, presentó una mesa renovada, con figuras de distintos ámbitos. Entre los panelistas se encontraban el economista y tuitero Carlos Maslatón, el youtuber libertario Emanuel Danann, el actor Nazareno Casero y la periodista Marina Calabró, entre otros.

Este lunes también estuvieron el director de cine y referente libertario, Diego Recalde; y los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique y Gabriel Anello. El humorista Freddy Villarreal también fue parte del programa, regresando a la televisión con su clásico personaje de "Figuretti".

image

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el debate sobre la situación económica del país. Los panelistas analizaron el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina y la baja del dólar, lo que generó un intenso intercambio de opiniones. Como parte del segmento humorístico, un imitador sorprendió a la audiencia con una parodia del presidente Javier Milei, pese a la mayoría de invitados simpatizantes del Gobierno libertario que coparon la mesa del programa.

En el día de arranque, el nuevo Polémica en el Bar tuvo pisos de solo 0,9 puntos de rating, con picos de 1,1 en lo que se interpretó como un más que flojo debut, muy lejos de lo esperado. América TV, que modificó parte de la programación para este regreso, fue cuarto en la franja entre canales de aire, perdiendo incluso con El Nueve, que por momentos lo duplicó en audiencia, de acuerdo con los datos difundidos por El Laucha y otras cuentas que brindan el rating en redes sociales.

La renovada versión de Polémica en el Bar

Mariano Iúdica volvió a la televisión de la mano de una nueva temporada del clásico Polémica en el Bar. El programa que ya supo conducir irá por la pantalla de América TV.

Embed - VUELVE "POLÉMICA EN EL BAR" CON MARIANO IUDICA Y GRAN EQUIPO: CUANDO ESTRENA EN AMÉRICA TV

El conductor que también tiene su ciclo de entrevistas en Infobae charló sobre su vuelta al frente del ciclo y se mostró feliz y entusiasmado. “Estoy muy contento y ansioso. Fue un proceso re loco porque primero íbamos a hacer este programa que vamos a hacer ahora, que tiene polémica y humor. Lo habíamos perfilado muchísimo para el humor, pero no pudimos armar bien el equipo”, contó en diálogo con Desayuno Americano.

Originalmente, según Iudica, el programa iría por A24 y luego se decidió que sea para América. “Me entusiasmé mucho más, comencé a pensar en los sketch y en todo lo que podemos hacer con el humor político. Se va a debatir muchísimo, la coyuntura de hoy en día, el espectáculo también, está tan loca, es un delirio total, que da para debatir”, agregó sobre la esencia que tendrá el programa en esta nueva temporada.

En cuanto a los panelistas que acompañarán a Mariano se encuentran: Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Marina Calabró, Iván Ramírez, Fredy Villarreal y Emiliano Senas que le pondrá una cuota de humor.