Mariano Iúdica vuelve a la televisión: cuándo y con qué programa

Alejado de la televisión y dedicado a su proyecto gastronómico, el conductor regresa a la pantalla de América con un clásico que supo conducir.

Mariano Iudica volverá a la televisión de la mano de una nueva temporada del clásico “Polémica en el Bar”. El programa que ya supo conducir irá por la pantalla de América y ya hay fecha de estreno.

El conductor que también tiene su ciclo de entrevistas en Infobae charló sobre su vuelta al frente del ciclo y se msotró feliz y entusiasmado. “ Estoy muy contento y ansioso. Fue un proceso re loco porque primero íbamos a hacer este programa que vamos a hacer ahora, que tiene polémica y humor. Lo habíamos perfilado muchísimo para el humor, pero no pudimos armar bien el equipo”, contó en diálogo con Desayuno Americano.

Originalmente, según Iudica, el programa iría por A24 y luego se decidió que sea para América. “Me entusiasmé mucho más, comencé a pensar en los sketch y en todo lo que podemos hacer con el humor político. Se va a debatir muchísimo , la coyuntura de hoy en día, el espectáculo también, está tan loca, es un delirio total, que da para debatir”, agregó sobre la esencia que tendrá el programa en esta nueva temporada.

Embed - VUELVE "POLÉMICA EN EL BAR" CON MARIANO IUDICA Y GRAN EQUIPO: CUANDO ESTRENA EN AMÉRICA TV

En cuanto al estreno está previsto para el lunes 22 de septiembre a las 22 y ello traerá una modificación a la grilla de América. En cuanto a los panelistas que acompañarán a Mariano se encuentran: Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Marina Calabró, Iván Ramírez, Fredy Villarreal y Emiliano Senas que le pondrá una cuota de humor.

Ángel de Brito confirmó que a partir de la llegada de Iudica a la señal la programación será: Sálvese quien pueda (Yanina Latorre), LAM (Ángel de Brito), Trato Hecho (Santiago Maratea), Polémica en el Bar (Mariano Iúdica) y cierra la programación Pasó en América (Tartu y Sabrina Rojas).