Virginia Gallardo admitió que la política la asusta

Virginia Gallardo sorprendió cuando anunció que será candidata a diputada nacional por Corrientes defendiendo los valores de La Libertad avanza de cara a las elecciones de octubre, lo que representa un cambio de paradigma para una persona ligada históricamente al mundo mediático y la televisión.

En diálogo con Mariano Iudica en su ciclo dentro de Infobae , la mediática confesó que la política le asusta. "¡Sí, mucho, estoy re asustada! Todo lo que veo hace que tenga más ganas de quedarme por un lado y de alejarme por el otro. Hace una semana que me postulé y de repente para algunos ya soy una ñoqui, “¡no querés trabajar para vivir del Estado!”, escuchás esas cosas. Siento que es el momento óptimo porque tengo como la posibilidad de unir estas dos Virginias, la de veinte años en Corrientes y la de veinte años en Buenos Aires. Y para mí es como una alegría, es un honor volver a representar a mi pueblo, volver a mi casa, ir a encontrarme con mi gente", dijo.

Por otra parte Gallardo confesó: "No vengo a discutir ni a pelear con un otro. Esto de enfrentarnos, que el presidente no puede ir a un barrio, o de que estás de un bando o estás del otro...", dijo y profundizó cuando Iudica alegó que la política es así: "Pero está mal la agresión , la violencia, la falta de respeto".

Cuando fue consultada si teme cambiar en consecuencia de la política alegó: "No, porque siempre sobreviví trabajando, respetando a mis compañeros. Y en la política pretendo ser igual. Mi idea es consensuar, hablar... Muchos dicen: “Te quieren porque sos un termo que levante la mano”. Y no, no es mi caso...". Y lo hago saber públicamente. No estoy en el rol de ‘soy política’. Voy a seguir siendo yo porque creo que es lo que me ha traído hasta acá. Muchos me dicen “las buenas intenciones solas no bastan”. Me lo dice todo el mundo. Y yo digo: “pero entonces, ¿qué hacemos? ¿entregamos el país? No sé si voy a ser yo la solución. Pero hay que involucrarse. Y trataré de rodearme de gente buena y honesta que me acompañe".

Cómo conoció al presidente Javier Milei

"Un día llegó a Polémica... y a mí me fascinaba lo que él decía de economía, de lo social. Y un día dije “yo necesito que este hombre sea mi maestro...” Y me acerqué a él para unas clases de economía. Iba a su oficina, me veía todo el mundo. Había una computadora, un pizarrón, unas tazas sobre Milton Friedman. El día que él gana como presidente yo subí las fotos de mis apuntes, tengo libros, tengo todo. Tomaba tres horas por día, ponele", confesó Virginia sobre el inicio de la relación.

Por otra parte confesó si es buen profesor: "Para mí es clarísimo. Es que yo creo que no lo quieren oír. Está el que escucha y el que no quiere oír. Está haciendo algo magistral. El me decía algo técnico y yo le decía: “Esto no se entiende, bajalo”. Y después sí, yo decía: “Si yo lo entiendo, lo puede entender cualquiera”. Yo me embandero con un partido político que encabeza Javier Milei. Confío en él, creo en él, sé de sus buenas intenciones, pero a la vez conozco, hablo con la gente y veo que las necesidades existen. No estamos en un país perfecto. Entonces, jamás lo que yo pueda opinar va en contra de la gente".