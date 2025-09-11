El nuevo y millonario trabajo de Morena Rial tras sus escándalos

Morena Rial viene de tener un año para el olvido que, al menos , comenzó con el pie izquierdo. La gravísima acusación que recibió sobre los hechos de robo que la llevaron a estar detenida por unos vida, hicieron de su vida un verdadero escándalo como nunca antes a lo largo de su polémica vida en los medios.

Acusada en su momento de liderar una banda de delincuentes, la joven influencer e hija de Jorge Rial, llegó a salir a delinquir con su hijo menor en brazos y cuando estuvo en su peor momento, detenida, uno de los pocos que apareció fue su papá y su hermana Rocío Rial.

Sin embargo, pasados largos meses de ese suceso, la joven influencer finalmente confirmó de qué está trabajando actualmente. Y en ese aspecto, la mediática tiene su propia agencia de marketing, la cual empezó a promocionar mediante sus redes sociales.

image

Esta apuesta que hizo, la cual en caso de funcionar la podrá convertir en toda una empresaria del rubro, es un motivo especial para la joven Rial. En su momento hizo mucho énfasis en conseguir un trabajo propio y el cual le sea muy redituable; y una agencia de ese calibre, le podrá hacer ganar mucho dinero.

Los detalles del nuevo emprendimiento de Morena Rial

“Estamos agendando fechas para esta semana, pedí la tuya”, escribió Morena Rial en una historia de Instagram. Siguiendo al link que compartió la hija de Jorge Rial, se llega a una plataforma que publicita a diferentes influencers y con distintas convocatorias, dependiendo el caso.

Sumando más detalles en cuanto a lo que se dedica, la mediática sumó: “Publicidades, canjes, ca$inos y sxrteos express”. Empero, al tratarse ella de una figura pública, hasta el momento se desconocen cuáles son los precios que maneja la joven.

image

La polémica que hace un tiempo dio vuelta entorno a ella y que generó un escándalo fue un supuesto chat en donde pedía un número muy oneroso de dinero: “Tenemos una promoción exclusiva de 2 millones de pesos semanales con contrato mínimo de 3 meses”, pero luego ella decidió desmentirlo al asegurar que no cobra más de $400.000.

Recordemos que pese a su nuevo emprendimiento, Morena aún continúa con problemas en la Justicia por el robo por el cuál fue acusada a comienzos de este año. Una de las últimas novedades indicaban que la Justicia de San Isidro advirtió que la joven no está cumpliendo con las condiciones impuestas para su excarcelación extraordinaria, otorgada bajo un régimen estricto.

Las medidas incluían la obligación de presentarse una vez por semana en el juzgado correspondiente y entregar certificados que acrediten su participación en un tratamiento psicológico. Según trascendió, Morena Rial no habría respetado estas condiciones en tiempo y forma. El incumplimiento reiterado de estos compromisos genera preocupación en el entorno judicial, que considera que su comportamiento podría violar los términos del beneficio que le fue concedido. De persistir esta actitud, la hija de Jorge Rial podría enfrentar consecuencias más severas. La Justicia evalúa la posibilidad de revocar su excarcelación extraordinaria.