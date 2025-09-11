Wanda Nara blanqueó su nuevo amor: mimos en la noche porteña

A través de un video que posteó en Instagram y que luego borró, la modelo y empresaria presentó a su nueva pareja.

Una vez más, la vida amorosa de Wanda Nara se encuentra en el centro de la escena. Tras su escandalosa separación con Mauro Icardi, la relación con L-Gante que no llegó a buen puerto y la vinculación con varios hombres, ahora hay un nombre que resuena más fuerte que el resto.

Se trata de Martín Migueles , un hombre identificado por la prensa como “vecino de Wanda” y con quien habría iniciado una relación recientemente. La resonancia de Migueles en los medios creció de manera significativa durante las últimas horas, principalmente por el accionar de la propia Wanda a través de sus redes sociales. En sus historias, la empresaria y conductora compartió un breve fragmento de video de seis segundos en el que avivó todas las versiones posibles sobre su vida sentimental.

El video, grabado durante la noche en la que Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37, mostró a la conductora de Bake Off Famosos parada frente a un espejo, luciendo un estilo cowgirl que rápidamente se asoció a la reunión familiar y festiva del sábado. El detalle que más llamó la atención fue la otra persona junto a ella, que acariciaba suavemente su vientre descubierto. Si bien en ningún momento se revela el rostro se puede advertir uno de sus brazos, fácilmente reconocible por los tatuajes, que cruzaba el cuerpo de Wanda.

image

Horas antes de compartir este recuerdo del cumpleaños de su hermana menor, la empresaria subió un video de la cena del miércoles. En este se podía ver cómo el camarero preparaba el postre para los comensales y, apoyado en la mesa, se podía apreciar el brazo de Martín, siendo los tatuajes nuevamente los responsables de distinguirlo, ya que otra vez su rostro no aparece en primer plano.

Wanda Nara con nuevo novio

Esta es la primera vez que se muestran juntos en las redes sociales, marcando un comienzo público en esta relación, aunque un rato después Wanda Nara borró la publicación. Sin embargo, no se trató de la primera salida. En el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield, fue vista acompañada por Martín Migueles.

La imagen dio vueltas en redes y paneles: “Wanda Nara, en el recital de Lali en Vélez, muy bien acompañada de su entrenador Martín Migueles”, escribió Fede Flowers, junto a la captura donde se los ve juntos en las tribunas del estadio, junto a las dos hijas de la empresaria, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray.

image

La seguidilla de apariciones públicas no terminó ahí, sino que salió a la luz una de días antes. Naiara Vecchio, periodista de espectáculos, sumó otra pista: “Martín Migueles la acompañó también al partido de la Selección Argentina en River”. Las imágenes de Nara y Migueles compartiendo momentos familiares no tardaron en difundirse y los rumores se intensificaron. Migueles también estuvo allí, vestido con una campera denim y buzo blanco, y algunos lo señalaron directamente como el potencial nuevo novio de Wanda.

Previniendo cualquier especulación, Wanda eligió salir al cruce y dar su versión. Días atrás, antes de que el tema siguiera escalando, la conductora de Love is Blind (Netflix) fue consultada por el equipo de LAM acerca del hombre con quien la relacionaban. Fiel a su estilo, fue terminante: “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, respondió. Para disipar toda sospecha, remató: “Es falso”, negando no solo la existencia de una pareja, sino hasta la posibilidad de un nuevo inicio sentimental.