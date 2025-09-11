Apareció el supuesto novio de Gimena Accardi y habló de la actriz: qué dijo

Agustín Franzoni decidió enfrentar los rumores que lo señalaron como el supuesto “tercero en discordia” entre Gimena Accardi y Nico Vázquez . El influencer habló en el programa Puro Show y fue contundente al señalar que “no hubo nada”.

El exnovio de Flor Jazmín Peña reconoció que se enteró de los comentarios que circularon en redes sociales y explicó cómo surgieron las versiones: “Todo empezó por unos TikTok que tengo bailando con ella, pero fue un viaje que compartimos también con Lizardo Ponce, con Sofi Morandi, subí videos con todos”.

Sobre su relación con la actriz, Franzoni fue claro: “Como dije antes, Gime me parece lo más pero no hubo más que eso. Es un bajón que le estén inventando todo el tiempo estas cosas. Y nada, a mí de mi parte me parece hasta cómico, qué sé yo”.

Durante la charla con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Agustín Franzoni también se refirió a su salida de Luzu y el fin de su romance con Flor Jazmín Peña, que hoy está en pareja con Nicolás Occhiato.

“Pasaron muchas cosas también con el programa, obvio que sufrí, como cualquier ruptura. También se mezclaron cosas, una ruptura amorosa, terminar un laburo que me gustaba mucho pero cosas que pasan”, sentenció.

Gimena Accardi se mostró “arrepentida” al confirmar la infidelidad

Gimena Accardi puso fin a los rumores de infidelidad y confirmó este martes que le fue infiel a su exmarido Nicolás Vázquez. “ Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, reconoció la actriz en el programa Sería Increíble (Olga). “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, dijo angustiada por la situación.

Accardi y Vázquez eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Después de 18 años de amor, ambos coincidieron en poner punto final a la relación y, aunque en ese momento, negaron que existiera un tercero en discordia, con el tiempo apareció.

Sobre este punto, Gimena aseguró que se trata de una persona random que no tiene nada que ver con el medio. “No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto. Desapareció”, aclaró despejando los rumores que la vinculaban a Andrés Gil, pareja de su amiga Cande Vetrano, con quien compartió trabajo.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, dijo la actriz.

Ángel de Brito contó que sí existió una infidelidad y un tercero en discordia en el vínculo de la pareja más consolidada de la farándula. El periodista lanzó, sin filtros, que Accardi tuvo un affaire con un compañero de elenco. “Gime después contará con detalles lo que pasó, pero el tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, precisó. “Hacía un año que venían mal, pero él en cierto momento empezó a anotar otras cosas que no eran parte de la crisis del desgaste. Se dio cuenta de que había otra persona en la vida de ella y dio con las pruebas”, sumó De Brito.