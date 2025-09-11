Pampita "bailó" con ballenas y cumplió su sueño en la Polinesia Francesa

La reconocida modelo compartió imágenes de la intimidad de un viaje y cautivó a sus seguidores. La reacción de Nicole Neumann.

Pampita atraviesa un gran momento en su vida a casi un mes de haberse reconciliado con Martín Pepa con quién estuvo de novio pero terminaron rompiendo la relación por la distancia que los separó por mucho tiempo. Volvieron a apostar por el amor y ambos disfrutan de compartir tiempo y experiencias juntos.

En el álbum de momentos que tiene la reconocida modelo en su cuenta personal de Instagram apareció un nuevo momento que quedará grabado en la memoria suya por la felicidad que le generó el cumplimiento de un deseo. "¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa, en tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza. Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con Ballenas !", escribió Pampita junto a un video buceando en las cercanías a grandes ballenas que merodeaban la zona.

El mismo fue retratado en las profundidades del mar de la Polinesia Francesa, en un contexto digno de admiración que despertó un sinfín de comentarios de sus seguidores. Incluso Nicole Neumann, con quien durante mucho tiempo mantuvieron grandes diferencias, comentó la publicación: "Wow espectacular!" , escribió.

Qué había dicho Pampita tras reconciliarse con Martín Pepa

“Hablamos después de un mes y medio, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos mucho”, reveló hace algunas semanas tras un viaje que compartió con Peppa a Nueva York. Sumado a esto contó al regresar al país: “Valía la pena intentar de vuelta porque era más fuerte lo mal que la estábamos pasando”.

"Vamos a tratar de vernos más, y no cada tres semanas que era poco. Viajaremos más los dos, buscaremos la manera”, confesó y agregó sobre la personalidad de Peppa: “Él no es del medio, no le gusta mucho. No quiero exponer todo como lo hice estos meses, hay un montón de viajes que no puse fotos en mis redes, no muestro dónde estoy”.