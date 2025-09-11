A los 98 años, Mirtha Legrand tendrá su biopic

La conductora más longeva de la televisión argentina dio el visto bueno para que su historia sea llevada a una plataforma.

Mirtha Legrand es una de las figuras indiscutidas de la televisión argentina. Su nombre es una marca que nació en el cine y el teatro y se posicionó en la televisión hace más de 56 años. Fue la primera conductora en almorzar con estrellas, programa que mantiene al día de la fecha convirtiéndola en la conductora más longeva del mundo.

Lo cierto es que Mirtha o también conocida como La Chiqui tiene historia para contar. Y es por ello que su nieto Nacho Viale decidió que la historia de su abuela es perfecta para una biopic que comienza a tomar color y forma.

Aún sin fecha confirmada, la historia de Mirtha llegará al streaming en cuestión de meses. A los 98 años, la actriz y conductora se animó que a su carrera y los momentos más importantes de su carrera en el mundo del espectáculo queda en plasmadas en una biografía.

“Mirtha ya grabó testimonio para su biopic” afirman desde el entorno de la diva. En cuanto al proceso de producción, “Mirtha lo hizo hace un tiempo en un estudio en Villa Urquiza”. Allí, la Chiqui se habría sentado frente a una cámara para contar en primera persona sus momentos más significativos de más de 80 años de carrera.

“La misma Mirtha se sienta, le preguntan, cuenta su vida y ahí se va recreando”, sumaron.

Por el momento, se desconoce si habrá una actriz que interprete a Mirtha o si se acudirá al material de archivo que debe ser mucho en tantos años de carrera.

De esta manera, la biopic de la conductora de El Trece se suma a las ya anunciadas como la de Susana Gimenez, Moria Casán y Lali Espósito.