El mal momento que vive Yanina Latorre tras un preocupante diagnóstico de salud

Yanina Latorre no se mostró en LAM con su energía particular y llamó la atención de los televidentes que miraron el programa de este miércoles por no conocer los motivos. Cansada, preocupada, y varias demostraciones en su rostro que dejaban en evidencia que estaba atravesando una situación particular.

Fue la periodista de espectáculos quien se encargó de dar detalles de la preocupante situación que le toca atravesar. "Estoy cansada por la operación de mamá pero bien acá, remando. A mamá la operaron, estoy un poco angustiada por eso. Cansada", reveló Yanina ante la pregunta de Nazarena Vélez que tomó el mando en la conducción de LAM reemplazando transitoriamente a Ángel de Brito .

Según contó Yanina ante la atención de sus compañeras, a su madre Dora Caamaño le extirparon un tumor en el cuero cabelludo. "Mamá tomó mucho sol, de otra época. 85 año s, se mataba al sol y es difícil que no esté al sol. Empezó a tener muchas lastimaduras en el cuerpo y una muy fea en el cuero cabelludo. Hoy la operaron y le sacaron un tumor maligno de ahí, le rasparon todo", contó.

Por otra pare reveló cómo está post operación: "Está bien, bárbara. Salió, la llevé a la radio conmigo, le dimos de comer, se la llevó Diego (Latorre), la cuidó, fueron mis hijos, todo". Sin embargo contó que debe someterse a una nueva cirugía: "Le tienen que reconstruir el cuero cabelludo en una operación más delicada y le van a sacar todos los tumores de los brazos y las piernas"

Cómo le impactó la noticia

Para cerrar su relato, Yanina contó cómo atraviesa esta situación: "Estoy brotada. Necesito que pase todo este quilombo. Cuando se la llevan a tu mamá es tremendo, un momento de mierda. Pero todo pasa".